NBA人物｜情長緣未了　普波域治崢嶸22載　白髮的輝煌與馬刺常在

藉着灰熊及太陽今日在NBA名字賽取勝，馬刺正式遭淘汰，連續22年打入季後賽的歷史紀錄黯然畫上句號。 這是超越兩個年代首度在季後賽看不到馬刺的名字，惟回顧過去，這支西岸球隊在普波域治（Gregg Popovich）領導下，22年內10次殺入分區決賽、6闖進總決賽並5捧冠軍指環。 然而歲月無情，當年一頭短白髮的普波域治已變成長髮稀疏，白鬍子下蓋着日月皺紋，球隊亦踏入重整之路，馬刺時代正式落幕。

NBA西岸季後賽最後席位，4支球隊在復賽後鬥得難分難解，至今日最後一場賽事才能決定出生死。最終在馬刺對爵士的比賽尚未開打前，灰熊、太陽雙雙勝出，兩隊排名鎖定9、10位。如此也令馬刺無緣西岸前9名，無緣晉級附加賽衝擊季後賽席位，22年打入季後賽的歷史紀錄告終。

馬刺正式遭淘汰，連續22年打入季後賽的歷史紀錄黯然畫上句號。（Getty Images）

馬刺上一次無緣季後賽追溯至1997年，從希爾（Bob Hill）手上接過「爛攤子」的普波域治首度領軍亦未能命運，那季球隊僅取下20場勝利。不過自1998年引入狀元鄧肯（Tim Duncan）後，馬刺王朝正式展開。在其後漫長的22個賽季裏從未缺席季後賽，鄧肯時代的馬刺更在1999年、2003年、2005年、2007年及2014年5次奪得NBA總冠軍獎盃。

自1998年引入狀元鄧肯（Tim Duncan）後，馬刺王朝正式展開。（Getty Images）

鄧肯威水史逐個數：

+ 15 + 14 + 13

惟歲月不留人，真路比利（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan）及柏加（Tony Paker）「GDP」先後引退，教練普波域治隨白髮增長身體亦出現問題，加上2018年尼納特（Kawhi Leonard）的離隊具「毀滅性」，馬刺青黃不接的問題於今季戰績上顯然易見。

馬刺今季的艾德烈治（LaMarcus Aldridge）、迪洛桑（DeMar DeRozan）的組合效率一般，然而艾德烈治在復賽前證實「收咧」，迪洛桑（DeMar DeRozan）單馬率隊前進，不是一件容易的事。此外馬刺一班主力中，只有韋德（Derrick White）及梅利（Dejounte Murray）是防守較好兼90後的球員，奈何其他主力如基爾（Rudy Gay）、艾德烈治及迪洛桑也「31+」，馬刺的落幕也許歸咎隊中「年紀大、缺乏天份、新陣成長緩慢」這三大因素。

自真路比利（Manu Ginobili）、鄧肯（Tim Duncan）及柏加（Tony Paker）「GDP」於2014年取下NBA總冠軍後，馬刺球隊奪冠能力每況越下。(Getty Images)

造就今天黯然落幕，莫說是馬刺球迷，對於一般NBA持份者亦感到可惜。特別在今日賽事最後20.4秒馬刺落後6分，直播鏡頭影向普波域治，71歲的他長髮稀疏，雙眼疲累愁眉深鎖，看得人感絲絲哀傷。惟儘管時代落幕，馬刺在過去22年來進入季後賽是追平了NBA歷史最長的連闖季後賽紀錄，其次創造出170場季後賽勝利、1228場常規賽勝利亦是史上第一。

普波域治1997年接手馬刺時已一頭白髮。（Getty Images）

轉眼23年，71歲的他現在白髮依然，但變得稀疏。（Getty Images）

「我不是一個人活在過去的人；我也不記得4年前是哪支球隊贏得了NBA總冠軍」，但在馬刺今日已112：118不敵爵士後，教練普波域治這樣說着。對於這名古稀之年的教頭，與其緬懷過去不如抬頭向前走：「現在重要的是重新出發，活在過去沒有任何益處，我們過去所取得成就是因為我們曾經擁有一些非常偉大的球員；但我們的年輕球員在復賽中所展現出來的進步，基爾及迪洛桑復賽以來的表現讓我感到非常高興，這段時間是這一整年打得最好的日子。」

在今日賽事最後20.4秒馬刺落後6分，直播鏡頭影向普波域治，看得人感絲絲哀傷。（影片截圖）

馬刺現在迎接的是重建旅程，來年的尋求引援、陣容調配，則考起教練團功力。惟究竟71歲的他回否留任？他卻簡短回應：「為什麼不會？」（Why wouldn't I?）

就像馬刺前景一樣，普波域治在這處留白。

馬刺現在迎接的是重建旅程，屬於白色的輝煌，何時重現？（Getty Images）

今天各場賽果（按圖放大）：