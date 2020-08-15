【NBA】熱火最終名次戰損兵折將　細數球場上可怕傷患

各支球隊為了備戰季後賽，今天於名次賽最終比賽日均收起主力，後補球員有更多上陣機會同時亦讓教練試陣。熱火今天於名次最後戰遇上溜馬，部分主力如占美畢拿（Jimmy Butler）、艾迪巴約（Bam Adebayo）均避戰，由紐寧（Kendrick Nunn）及希路（Tyler Herro）領軍，惟未能搶佔優勢。後備上陣的「入樽王」戴歷鍾斯（Derrick Jones Jr.）更在防守時被畢達斯（Goga Bitadze）手肘撞傷倒地，季後賽上陣成疑，熱火最後以92：109不敵對手。

隨住西岸已決出附加賽席位，今天亦上演名次賽的最後比賽日。熱火偏偏與季後賽對手溜馬相遇，雖然勝方能夠搶佔東岸第4名，不過今年未有主、客場的優勢，故此雙方顯然無心戀戰，未有亮出底牌。

久疏戰陣回歸的紐寧今場表現不俗，個人貢獻23分、籃板、4助攻。惟投籃命中率低下，27次起手僅8中；三分球9投1中，看來要好好找回手感。（Getty Images）

熱火收起部分主力休息好準備下周二與溜馬的正式季後賽，今場派出早前缺陣3場的紐寧及希路擔當主力，可惜難敵溜馬在柏格登（Malcolm Brogdon）、賀里迪（Justin Holiday）的三分線進攻，熱火在上半場以44：58落後。

柏格登被熱火重重圍困。（Getty Images）

熱火的希路（左）突破上升得手，可惜未能追近分差。（Getty Images）

半場休息之後，熱火仍然未能扭轉劣勢，加上今場外投手風欠佳，紐寧跳投或是希路的三分起手命中率低下，一直處於落後狀態。兩隊戰至第三節餘下1分鐘，後備上陣的戴歷鍾斯在防守期間，左肩頸不慎撞上正為溜馬隊友單擋的畢達斯。戴歷鍾斯即時倒地不起，並按住後頸位置，狀甚痛苦。醫護人員立即為他固定頸部，最後以擔架抬離球場檢查治理。

戴歷鍾斯今場後備上陣16分鐘，可惜最後卻因傷離場。（Getty Images）

戴歷鍾斯左肩頸撞向畢達斯手肘。（影片截圖）

戴歷鍾斯隨即倒地，沒法移動身體。（Getty Images）

球場上激戰所致可怕傷患（慎入）：

+ 10 + 9 + 8

熱火隊友們在旁顯然憂心忡忡，可惜仍然未能逆轉局勢。雖然熱火在第四節仍然在不同位置嘗試三分出手的機會，不過仍然未能抓住手感，此時亦大局已定，縱然紐寧、希路、希爾（Solomon Hill）合轟63分下，最後還是以92：109不敵溜馬。今仗落後敗加上戴歷鍾斯受傷離場，球隊原先在東岸名次亦從第4名跌至第5名，代價可真不少。

戴歷鍾斯受傷一刻：

動彈不得的戴歷鍾斯最後由擔架抬離球場，艾迪巴約亦有陪伴在側。（Getty Images）

最後熱火以92：109不敵溜馬之餘，東岸名次亦從第4名跌至第5名。（Getty Images）

至於戴歷鍾斯接受磁力共振（MRI）、電腦斷層掃描（CT）及腦震盪測試後，初步診斷頸部拉傷及腦震盪，本周末將安排進一步診斷治療及評估季後賽上陣與否。對於陣中在季後賽前夕受傷，熱火教練史普斯查（Erik Spoelstra）當然並不樂見：「他的頸部能稍為郁動，肩部和頸部位置被用力撞擊，明顯不只是刺痛。」可幸的是戴歷鍾斯未有出現頸部被撞擊後導致四肢麻庳癥狀，史普斯查盼戴歷鍾斯不會因此缺陣太久，能夠在季後賽首輪回歸。