NBA｜居里代勇士出席選秀抽籤　戰績歷年第二差　料靠狀元補內線

NBA復賽激烈進行中，有的球隊為「搶八」出盡全力，有的已經在家享受休季時光，過去5年均闖入總冠軍賽的金州勇士正是後者。不過如今勇士還是想「爭標」？ 也就是爭到2020年NBA選秀的狀元籤。

少有地能「提前」休季，今年勇士面臨嚴重的傷兵問題，加上陣容大變直接影響表現，戰績「插水」，65場常規賽只取得15勝，是勇士自1953年起單季勝場最少的紀錄，隊史中排名第二差，23.1%的勝率則是史上第四低。

勇士或將希望放於狀元籤上。（Getty Images）

今季的黑暗過去，勇士想將希望放在2020選秀會上，早前宣佈居里（Stephen Curry）將會代表球隊出席香港時間8月21日網上抽籤大會。

NBA近十年選秀狀元：

+ 16 + 15 + 14

居里將會代表出席。（Getty Images）

遇上狀元，雖然未必能馬上扭轉球隊命運，但至少能讓人腳短缺的勇士補強，加上今年戰績「包尾」，所以將有14%的機會率能抽到狀元籤，勇士能先挑球隊需要的人選。有美國媒體指出，勇士曾對6名球員有興趣，包括一個得分後衛、小前鋒和4個大前鋒，也預計勇士會以狀元籤為內線補強。

不知道又是否如界所評2020年將是選秀小年。（Getty Images）

可是，今年是NBA的選秀小年，也就是有機會出現球員資質不差、卻沒有一人值得當上狀元，或是只有某一、兩個特別出眾，已經可以確保狀元和榜眼的情況，所以勇士雖然大機會獲得狀元籤也有機會像以往的小年一樣向下交易。

美國媒體透露勇士隊最有興趣的球員：

+ 13 + 12 + 11

2020年NBA選秀抽籤將會於8月下旬舉行。（Getty Images）

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）