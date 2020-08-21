【NBA】「回魂」湖人挫拓荒者扳平　尼拉特傷出預告照打Game 3

重返NBA季後賽的湖人以西岸第一晉級，可惜他們在上場在Game 1慘遭滑鐵盧，被拓荒者先取一勝。經過檢討及調整後，湖人今場表現「回魂」，除了多點開花之餘，上場被球迷批評的Kentavious Caldwell-Pope（下稱KCP）今天打出爭氣波，安東尼戴維斯（Anthony Davis）既攻且守，占士（LeBron James）轉而組織並防守施壓，流暢的攻防令拓荒者難以突破缺口，最後湖人以111：88取勝，扳平場數1：1。

與Game 1相比，無疑看出湖人的的防守更為專注。主攻的安東尼戴維斯一開局找到手感，一改上場進攻低迷的陰霾，首節已砍下11分，球隊防守亦將拓荒者得分壓至19分下，湖人早早掌握比賽主導權，以27：19於第一節先取優勢。

今場早早入局的安東尼戴維斯，首節已經個人攻入11分。（Getty Images）

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拓荒者在次節欲嘗試在三分線反撲，可惜CJ麥哥林（CJ McCollum）、紐傑（Jusuf Nurkic），就連近來手感炙熱的尼拉特（Damian Lillard）起手均彈框而出，反被湖人連波反擊。尼拉特嘗試力挽狂瀾，一次突破上籃卻被安東尼戴維斯封阻，大減士氣，拓荒者一直未能找到進攻缺口，上半場仍以39：56落後。

湖人今場積極防守，不放過擋下拓荒者進攻的機會。（Getty Images）

尼拉特（中）一次上籃被安東尼戴維斯擋下。（Getty Images）

半場休息後，拓荒者持續低迷，眾將在湖人的KCP及格連（Danny Green）的防守夾擊下，即使硬在三分線出手均未能中鵠。早早進入狀態的湖人占士組織攻勢下，先後向KCP、安東尼戴維斯送上助攻建功，進一步將比數拉開。拓荒者形勢更加雪上加霜，尼拉特在第三節尾段左手食指脫骱，無奈受傷離場，湖人將比數拉開至88：58的30分之差完第三節。

KCP今場大打爭氣波，個人攻入16分之餘，在防守端亦非常賣命。（Getty Images）

兩隊鬥到第四節時，湖人更是早已奠定勝局，開始放慢攻勢，拓荒者亦無力反擊，最後湖人以111：88大勝拓荒者，追平場數1：1。湖人今場勝仗除了歸功於找回進攻手感的安東尼戴維斯外，他與KCP在防守端的貢獻亦功不可沒，尤其是他於禁區協防的表現，令到拓荒者在三分線難以嚐到甜頭。

占士今場雖然手風欠佳，不過他的組織攻勢能力強，貢獻10分、6籃板、7助攻。（Getty Images）

拓荒者的尼拉特、CJ麥哥林，甚至安東尼（Carmelo Anthony）在過往比賽均能冷不防命中高難度投籃，不過他們今場在湖人的外圍施壓以及夾擊下，難有發揮機會。當然湖人除了防守像樣外，今場三分球命中率從上場的15.6%提升至36.8％，這亦歸功於安東尼戴維斯、KCP以及後備上陣的J.R.史密夫（J.R. Smith），三人合共貢獻10記三分球。

久違季後賽、後備上陣的J.R.史密夫今場有11分進賬，當中包括3個三分球。（Getty Images）

湖人終於找回他們的節奏，不過今場傷出的尼拉特賽後亦證實未有大礙，左手食指脫骱未有骨折，他亦豪言將於Game 3上陣，被「激怒」的尼拉特下場又會如何對抗湖人，實在令人期待！

左手食指脫骱的尼拉特在場邊休息，賽後並預告下場一定上陣。（Getty Images）

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