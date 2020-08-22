【NBA】快艇挫獨行俠再領先　當錫禍不單行慘食「T」後扭傷離場

獨行俠於今場Game 3中，陣中的當錫（Luka Doncic）摃上「惹火」哈勞（Montrezl Harrell），兩人對罵各吞一個技術犯規。當錫隨後在第三節防守尼納特（Kawhi Leonard）時左腳扭轉，一度離場治理後再度上陣，可惜還是不敵疼痛退下火線，缺一大火力的獨行俠終以122：130不敵快艇，場數暫時落後1：2。

快艇與獨行俠在季後賽遇上總是火藥味十足，先是Game 1普辛基斯（Kristaps Porzingis）勸交吞下兩個技術犯規被逐離場，球證的尺度被球星們質疑，包括勒邦占士（LeBronJames）、獨行俠名宿奴域斯基（Dirk Nowitzki）亦於社交媒體表示判決不滿。事隔一場獨行俠在當錫帶領下扳平場數，兩隊今天在Game 3時除了激戰之外，爭執對罵倒也不少。

快艇在尼納特（右）貢獻36分、9籃板、8助攻的「準大三元」下，以130：122獲勝，場數領先2：1。（Getty Images）

NBA季後賽直播賽程（按圖放大）：

雙方在開賽後6分鐘，快艇些微領先獨行俠時，當時當錫正轉身想回防，在旁的哈勞左腳與當錫絆在一起，後來哈勞倒在地上。此舉引起當錫不滿，更認為對方有插水之嫌，並說了一句：「別再假摔了。」哈勞的情緒隨即從0飆升至100，直接開罵當錫：「你這討厭的白人男生。」馬可斯莫里斯（Marcus Morris）即時擔當「和事佬」角色，兩人爭吵一輪後各領一次技術犯規。

哈勞與當錫對罵爭執。（Getty Images）

二人對罵被球證、隊友拉開：

不久後，獨行俠與快艇又起衝突，今次是早前勸架的莫里斯與普辛基斯在籃下口角，雙方被球證拉開。一連串的衝突打亂獨行俠的節奏，快艇憑尼納特獨轟18分，加上馬可斯莫里斯與威廉斯（Lou Williams）在外線發炮，以68：54領先獨行俠完上半場。

普辛基斯（右）今場貢獻34分、13籃板「雙雙」數據，惜無助球隊奪勝而回。（Getty Images）

獨行俠在下半場當然奮力追分，先有普辛基斯肆虐禁區，再有夏達威（Tim Hardaway Jr.）突破一條龍得分，可惜分差仍然在10分以上。快艇的莫里斯、舒密特（Landry Shamet）在三分球得手，蘇巴（Ivica Zubac）籃下建功，一直維持保持領先優勢。獨行俠處於劣勢之際，卻出現雪上加霜的情況，當錫防守持球進攻尼納時，被對方膝頭撞上自己左膝，一時失平衡的當錫亦扭傷腳踝，他單腳撐跳到更衣室治理，暫時離場。

當錫左膝被尼納特撞倒後，失去平衡令左腳踝扭傷。（影片截圖）

當錫倒地後按住疼痛的左腳踝。（Getty Images）

當錫扭傷左腳踝暫時離場：

獨行俠失去一大組織及進攻力量，快艇乘勢擴大分差，由舒密特一記壓哨擦板三分終結，以102：85完結第三節。眼看球隊開始被拋離比數，簡單治理後的當錫於末節再度上陣，可是疼痛明顯令減慢他的速度，最後還是退下火線。

當錫單腳跳回更衣室。（影片截圖）

當錫於第四節再次退下火線，他看來非常懊惱。（影片截圖）

不過施夫居里（Seth Curry）此刻內外開弓連得7分，加上普辛基斯連番得分，助獨行俠將比數縮窄至124：115的9分之差。快艇的保羅佐治（Paul George）找到突破空間上籃得分，加上獨行俠將尼納特送上罰球線，此時快艇勝局已定，最後以130：122挫獨行俠，以場數2：1保持優勢。

在當錫離場後，施夫居里與普辛基斯分擔進攻工作，他貢獻22分，11投9中命中率近82%，三分球亦4投全中，命中率100％。（Getty Images）

今場受傷的當錫將接受MRI評估傷勢，下場上陣成疑，惟他經過包紮後仍然堅持上陣確實動容，「我就是想上場，球隊仍有取勝的機會，我更想能幫助隊友。我明顯地能稍為跑動，但左腿就是不能施力，所以還是最好離場。」距離Game 4尚餘不足36小時，當錫要完全康復顯然未夠時間，今季兩度扭傷右腳踝的他還是很樂觀：「情況沒那麼差，今次幸運地是左腳踝，不是右腳，今次只是小傷而已。」

當錫貢獻13分、10籃板、10助攻的三雙數據，可惜腳傷仍然是未知數，Game 4上陣成疑。（Getty Images）

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