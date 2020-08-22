【NBA】76人季後賽首輪凶多吉少　掌控籃板卻未嘗一勝

NBA季後賽首輪激烈，在7場4贏的賽制中不少對戰都相當緊湊，但76人仍然未有進賬，艾比迪（Joel Embiid）連續三場交出「雙雙」數據仍無補於事。 控制籃板球的人就能控制整場比賽？今日（22日）76人在掌控籃板的同時，以94：102再一次不敵塞爾特人。直到第三戰交鋒，76人仍以0：3大比數落後，至今未嘗一勝仗。

雖然艾比迪在過去3仗分別砍下26分16籃板、34分10籃板和今場30分13籃板，球隊卻仍無法扭轉局勢；NBA歷史中從未有球隊能在季後賽0：3落後下逆轉對手，對76人來說可是凶多吉少。

艾比迪雖然表現亮眼但仍未能帶領球隊獲得一勝。（Getty Images）

76人在季後賽無比艱辛，西蒙斯在76人對巫師一戰中受傷，經磁力共振檢查後證實左髕骨半脫位，幸好韌帶沒有受傷，但歸隊無期。這讓主將艾比迪只能苦苦堅持，連續三場「雙雙」全部付諸東流。今場艾比迪一開局進攻上就侵略性十足，單節博得9次罰球機會；一方面要強攻塞軍內線，一方面要入內衝搶籃板，還要在外圍發炮充當射手，簡直是「十個煲九個蓋」。

球場上激戰所致可怕傷患（慎入）：

+ 10 + 9 + 8

泰譚今場交出15分和4封阻。（Getty Images）

超人都會累，更何況只有艾比迪獨挑大樑，下半場艾比迪火力驟減，僅射入兩球罰球；塞爾特人就趁艾比迪離場休息時乘機拉開比數。第四節，76人的後衛運續個人強攻，艾比迪只能陪跑，直到最後3分鐘連續4罰命中，76人反超2分但卻因一次失誤遭塞爾特人反打出「And-1｣ ，最終以94：102落敗。

塞爾特人至今打出3：0的優勢，第二輪已經進入直路。（Getty Images）

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從數據看，76人今場算是一場不可思議的敗陣，全隊共搶下57個籃板，塞軍只有44個；但最明顯差別在76人中有20個進攻籃板而塞爾特人只有3個，意味76人比對手多出17次二次進攻的機會，還是將勝利拱手相讓。另一邊，塞軍也借前人數據為球隊打下「強心針」，NBA歷史上一共出現過136次3：0領先的情況，那136支球隊都未有被逆轉；其中84隊更能橫掃對手，以4：0了結達62%，暗示塞軍將會為歷史數據加一。

艾比迪在過去3仗分別砍下26分16籃板、34分10籃板和今場30分13籃板，球隊卻仍無法扭轉局勢。（Getty Images）

NBA年度6大獎項最後3強名單：

+ 14 + 13 + 12

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