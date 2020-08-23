【NBA】熱火罰球雨領軍3連勝　溜馬陷出局邊緣　下場一戰定生死

東岸各支球隊在季後賽的形勢頗為一面倒，速龍已率先3勝在手，準備「叫糊」。至於熱火今天以124：115再挫溜馬，同樣錄得3場勝利，晉級在望。 惟今場熱火得到52次的罰球機會，引起溜馬主帥麥美倫（Nate Mcmillan）不滿，言語間透露沒法理解當中判決。

賽前已經2連勝的熱火今場繼續表現強硬，一開局占美畢拿（Jimmy Butler）、艾迪巴約（Bam Adebayo）連番帶打突破得手，近期狀態大勇的積格特（Goran Dragic）亦頻頻在三分線發炮，輕易助球隊取得優勢。

反觀溜馬眾將初段未在狀態，奧拉迪普（ Victor Oladipo）及柏格登（Malcolm Brogdon）多次外投起手卻未能命中。

占美畢拿今場曾20次走上罰球線。（Getty Images）

NBA季後賽直播賽程（按圖放大）：

直至首節中段，奧拉迪普才找回進攻節奏，內外開弓得分，助球隊追至27：34，未被對手拋離雙位數以上。

熱火在次節攻力不減，占美畢拿在激烈戰況下身體對碰，屢次被對手送上罰球線，藉此拉開雙方比數。單以上半場統計，熱火已經得到24次罰球機會，加上溜馬在防守上未能給予壓迫，令熱火上半場已輕鬆豪取74分。只在捱打的溜馬亦無還擊之力，上半場完結時已被熱火以56：74拋離18分之多。

占美畢拿攻勢凌厲，多番衝擊溜馬防線，當然雙方身體碰撞容易造成犯規。（Getty Images）

半場休息後，溜馬由奧拉迪普、TJ沃倫（T.J Warren）掀起反擊，其中TJ沃倫一次快攻在中距離，命中半扔半射的起手，更博得「and-1」，大大提升士氣。

溜馬以一陣12：2的攻勢，追至68：76。雙方互有攻守，熱火雖然三分線外投失利，不過占美畢拿一次又一次的罰球機會，加上希路（Tyler Herro）的中距離跳投建功，助熱火仍能以94：90些微優勢完第三節。

TJ沃倫在下半場與奧拉迪普聯手反擊，並一度追至8分之差。（Getty Images）

TJ沃倫的入樽為表現低迷的溜馬打起士氣。（Getty Images）

溜馬在第四節繼續緊咬不放，雙方得分梅花間竹，熱火未能擺脫從後趕上的溜馬。溜馬憑柏格登於三分線建功，TJ沃倫找到缺口進攻，一口氣在完場前不足2分半鐘追至112：114。

可惜溜馬此刻急進起來，10次將熱火球員送上罰球線並全數命中，這亦成為熱火奠勝關鍵。最後熱火在6人得分上雙下，以124：115挫溜馬錄得3連勝，溜馬下場再輸便即時出局。

奧拉迪普硬是衝擊籃底，強行上籃得分。（Getty Images）

正當熱火被溜馬追貼之際，他們以命中全數10個罰球再次拉開比數至124：115完場。（Getty Images）

總觀熱火全場表現，攻力依然凌厲，得分點平均，艾迪巴約更貢獻22分、11的「雙雙」數據。占美畢拿除突破進攻外，他的罰球錄得20投17中，為全隊博得最多罰球機會的球員。

熱火全場罰球52投43中，如此數據引起溜馬教練麥美倫不滿：「52次罰球機會太荒謬了，我沒法解釋這些情況。這是季後賽，某些判決實在令我無言以對。」溜馬球星奧拉迪普對此更是無奈苦笑：「那會是一項紀錄嗎？」

奧拉迪普賽後無奈苦笑問52次罰球會否成為一項紀錄，令人哭笑不得。（Getty Images）

已在季後賽首輪落後3場，溜馬下場實是「Win or Go Home」，一戰定生死的他們承受巨大壓力。不過教練麥美倫還是非常正面：「現在我們再輸一場便要回家，但我告訴他們一切還沒結束。今場球隊在後段展現出團隊的能力，但我們必須努力將這種強度維持40分鐘。」

麥美倫亦透露早前因足底筋膜炎暫離園區的沙邦尼斯（Domantas Sabonis），將會歸隊並開始隔離，雖然他沒法上場，仍然想與球隊共同進退。

溜馬教練麥美倫顯然不滿球證的判決尺度。（Getty Images）

麥美倫透露沙邦尼斯將會歸隊。（instagram截圖）

NBA年度6大獎項最後3強名單：

+ 14 + 13 + 12

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