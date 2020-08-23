NBA︱占士38分領湖人場數2：1反超拓荒者　尼拉特帶傷照砍34分　

西岸一哥湖人與第八位的拓荒者對壘，首戰爆冷落敗後重整旗鼓，上場扳回一城後，緊張的Game 3開局跟首戰如出一轍，勒邦占士第二節挺身而出，第三節湖人全隊轟入本季新高的40分，一度領先12分，最終以116：108勝出，場數反超前2：1。

湖人在首仗以93：100落敗，比賽中全隊欠缺火氣，外投也欠準，突然令外界對他們信心全失，拓荒者似乎大有機會出線。僅4日後，一度似在下沉的巨輪已重新穩定航行。

今仗拓荒者跟Game 1一樣有個好開始：首節一度領前9分之多，然而湖人巨星勒邦占士第二節立即發威，首8分鐘6射5中，單節攻入15分，半場咬緊53：57，僅落後拓荒者4分。第三節湖人轟入40分創下球隊本季單節新高，領先優勢一度達到12分，拓荒者追至93：86，落後7分完第三節。

左手食指「紮住上」的尼拉特照轟34分，可是第四節沒有上演Dame Time。（Getty Images）

尼拉特第四節沒有Dame Time

7分絕對是追得上的差距，尤其是有射手尼拉特（Damian Lillard）在陣的拓荒者。上場勇戰受傷，左手食指移位，今場帶傷上陣似乎沒有對NBA復賽以來一路狀態火熱的尼拉特有太大影響，眾人期待他在第四節的表演時間「Dame Time」卻沒有上演。

尼拉特今場上陣43分鐘，攻入全隊最高的34分、7助攻、5籃板，比賽最後5分鐘三次三分球起手罕有地全數射失，隊友CJ麥哥林（C.J. McCollum）亦得28分， 安東尼（Carmelo Anthony）得20分，中鋒紐傑（Jusuf Nurkic）得10分，可是4個後備合共僅得8分。

【湖人對拓荒者Game 3圖輯】

+ 7 + 6 + 5

湖人勝負關鍵數據

相反，即使JR史密夫一分未得，湖人5個後備合共射入24分。勒邦占士攻入全場最高38分，另加12籃板和8助攻，隊友安東尼戴維斯也有29分、11籃板和8助攻進帳。今仗是占士生涯第128場季後賽勝利，令他超越127勝的馬刺名將鄧肯（Tim Duncan），晉身季後賽最多勝仗第二位。第一位的是累積161勝的另一名將費沙（Derek Fisher）。

相比後備得分多寡，對湖人而言，一項數據對勝負來得更關鍵：三分球命中率。這支西岸一哥自NBA復賽以來，只要三分球命中率能接近本季平均的35%，比賽便能獲勝，低於此平均數便會落敗。

今仗湖人三分球30次起手中10球，命中率為33.3％，跟賽季平均接近，他們亦順利再贏一場順利在場數反超前2：1。

外投始終是湖人弱點，JR史密夫今場後備上陣9分鐘，三次起手全失。（Getty Images）

兩大潛在弱點

即使湖人重掌局勢，不代表此系列賽經已提早完結。湖人在罰球線上表現持續疲弱，命中率僅得65%，更大問題是失誤多達17次，其中12次在上半場出現，上陣34分鐘的占士個人已有8次失誤，若拓荒者之後能作出針對部署，勝負仍有很大變數。