【NBA】「字母哥」當選最佳防守　與最後一位差距421分......

NBA年度獎項結果陸續公布，今日先頒發最佳防守球員，最終由公鹿的艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）以高票當選。 「字母哥」勇奪此殊榮後，也成為NBA史上第五位生涯同時獲得賽季最有價值球員及最佳防守的球員，與米高佐敦（Michael Jordan）齊名。

公鹿的艾迪杜高普今季防守表現勇猛，除了個人防守勝利貢獻值為全隊最高，亦帶領球隊團體防守效率值以102.9成全聯盟最佳，當選最佳防守球員並不為過。

最佳防守球員由公鹿的艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）以高票當選。（Getty Images）

今年他亦擊敗兩屆最佳防守球員得住爵士高拔（Rudy Gobert）及湖人安東尼戴維斯（Anthony Davis）取下獎項，成為公鹿史上第2位獲此殊榮的球員。

評分公布，「一字眉」輸幾多？

+ 8 + 7 + 6

在迪士尼頒贈獎項可謂NBA史上首次，接過獎座的「字母哥」亦隨即與隊友及弟弟們分享喜悅。惟這名公鹿王牌卻認為，自己仍有空間進步：「我可以變得更好，我要更主動也要貢獻更多封阻；能為球隊成為今季NBA最佳防守，可謂圓滿的一年，但人總能繼續進步。」

「字母哥」邀請兩名弟弟一同擺出防守pose，十分有趣。（Getty Images）

「字母哥」與隊友及弟弟們分享喜悅：

+ 5 + 4 + 3

此外，「字母哥」也成為NBA史上第五位在生涯中同時獲得賽季MVP及和年度最佳防守獎球員，前4人為米高佐敦、奧拉祖雲（Hakeem Olajuwon）、大衛羅賓遜（David Robinson）及加尼特（Kevin Garnett ）。除了最佳防守球員，「字母哥」場均29.5分、13.6籃板、5.6助攻的表現，亦令他成為本季MVP的熱門人選。