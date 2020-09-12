【NBA】速龍三分球攻勢失手衛冕夢碎　保送塞爾特人晉東岸決賽

塞爾特人與速龍今天進入關鍵Game 7，兩軍一直鬥得難分難解。塞爾特人在完場前1分鐘以89：87些微領先，洛文鮑維（Norman Powell）嘗試上籃被史馬特（Marcus Smart）擋下，綠軍藉此發動一波攻勢，施雅琴（Pascal Siakam）未能命中最後三分球，結果塞爾特人以92：87淘汰速龍，自2012年後再次闖入東岸決賽，將與當年對手熱火再次在東決碰頭。

塞爾特人與衛冕的速龍在東岸四強鬥得精彩，塞爾特人於系列賽先拿下2勝，惟季後賽經驗略勝一籌的速龍則憑十足韌力追平場數3：3。雙方今天進入Game 7，一開局便進入狀態，兩隊一直緊咬比分，速龍以27：26一分之差微微領先完第一節。

雙方一開局則出盡全力，一度僵持不下，未有一方能夠拋離對手。（Getty Images）

速龍在第二節乘勢追擊，憑住伊巴卡（Serge Ibaka）屢次博得罰球，助速龍以40：33取得優勢。可惜，速龍隨後仿如走進進攻「撞牆期」，攻勢停滯不前，塞爾特人乘勢反擊，由泰譚（Jayson Tatum）、史馬特（Marcus Smart）及謝蘭布朗（Jaylen Brown）掀起一波11：0攻勢。速龍雖有馬克加素（Marc Gasol）撐住大局，可惜無阻綠軍以50：46反超前領先完上半場。

洛利（Kyle Lowry）今場貢獻16分、6籃板、4助攻，可惜球隊最後關頭未能把握。（Getty Images）

馬克加素在上半場尾段撐住大局，令速龍未有被塞爾特人拋離太多。（Getty Images）

半場休息後，泰譚和謝蘭布朗一開始連取5分，綠衫軍一口氣以55：46領先9分。速龍從後追分，再由施雅琴連番切入、洛文鮑維與雲菲特（Fred VanVleet）先後在三分線建功，速龍力追至71：72完第三節。

泰譚不顧施雅琴的阻擋，依舊上籃。（Getty Images）

兩隊在末節將對賽節奏推得更快，塞爾特人先以一波9：2攻勢，以81：73掌控住比賽局面。惟韌力十足的暴龍沒有放棄，趁着塞爾特人於中段多次進攻未果，在完場前1分鐘默默將比數拉近至87：89。塞爾特人未有自亂陣腳，不慌不忙地做好防守，史馬特擋下洛文鮑維快攻上籃，這一記關鍵封阻，為塞爾特人奠定勝局。

洛文鮑維本來能靠這球快攻追平比數，可惜被史馬特從後趕上大力封阻。（影片截圖）

「聰明仔」史馬特精彩封阻：

隨後綠軍的羅拔威廉斯（Robert Williams）兩罰未進，泰譚奮力搶下進攻籃板之後遭犯規，並且兩罰中一；甘巴獲加（Kemba Walker）亦命中兩記罰球。反觀速龍的雲菲特、施雅琴先後嘗試從三分線起手不果，伊巴卡最後一次快攻上籃失手，塞爾特人以92：87淘汰衛冕的速龍，順利打入東岸決賽。

完場哨聲響起的一剎，泰譚如釋重負般慶祝。（Getty Images）

洛利亦識英雄重英雄，賽後有風度地恭喜泰譚。（Getty Images）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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