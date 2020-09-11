【女生自強】爵士傳奇控衛愛女　顏值高球技好　向德國職籃進發

史托頓（John Stockton），9屆NBA助攻王，生涯送出15806次助攻、2屆NBA偷波王，生涯中偷過3265次波，也是NBA歷史上助攻和偷波最多的傳奇控衛。 他的「助攻數」沒有因退役而停下，只是變成女兒Laura Stockton接棒。

Laura是因顏值而被大眾發現，每年NCAA決賽史托頓和Laura都會是座上客，即使Laura只是靜靜的看球，都能成為場邊的焦點，才發現史托頓有女初長成。

遺傳了爸爸的視野，身高1.73米的Laura Stockton同樣司職控球後衛。畢業於父親的母校岡薩加大學（Gonzaga University）也是女子籃球隊的主力；大學三年級，Laura一季33場賽事全以正選上陣，場均交出8分、4.4助攻。

今年Laura從岡薩加大學（Gonzaga University）畢業。（Laura Stockton Instagram）

可惜，那一年是Laura健康地完成賽季的最後一次。

「當時我覺得我的腳好像，裂成一半......」當時Laura快攻上籃，左邊直直的帶上前場，殺入禁區對面兩個防守者時來不及將球送上籃跌倒在地，手抱左膝痛苦不堪。這也是Laura NCAA生涯中的最後一擊，最後一個賽季也因前十字韌帶（ACL）斷裂而報銷。以為這是一個很大的打擊？不，她卻是笑著面對。「我回了家中住讓他們照顧我，我也可以宅在家，我是覺得很開心......」少有的享受著「廢青」生活，身為高水平球員，以往大概很少可以和家人長時間相處。

傳奇的女兒遺傳了天份還有顏值：（按圖放大）

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Laura曾說自己是「Daddy's Girl」和爸爸的感情很好。（Laura Stockton Instagram）

可是球季不會因Laura的傷而停下來，球隊同樣要繼續征戰，但此時此刻的Laura確實無能為力，但她卻樂觀面對。「我只要求坐前一點，那就可以投入多一點。」嘗試在場外也一分力，用僅有的能力影響球隊。練得一身好武功，又有成為球星必備的大心臟，如今Laura大學畢業，留下459次助攻成為校史助攻榜第三，下一步卻沒有理所當然的選擇WNBA，反倒想要衝出美國。

雖然未至於球員級數，但Laura也是球隊中的靈魂人物。（Laura Stockton Instagram）

「我們一家人都是這樣，充滿鬥志，為求勝利不惜任何代價，且不戰到最後一刻絕不罷休」Laura在與德國球隊簽約後直言，先赴德試刀，最終目標就是強勢回歸挑戰WNBA。「我總是讓自己選擇充滿開放性，WNBA是最頂尖女籃選手的殿堂，不過現階段我很迫不及待到德國打球，受傷之後能得到這個機會，我當然必須把握，因為我真的很喜歡打籃球。」得到德國球隊「Herner TC」的垂青，剛完服傷患的Laura自然抱握機會，待累積經驗後再回國一戰夢寐以求的WNBA。