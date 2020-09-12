【NBA】丹奴侯斯被逐出比賽園區　火箭明8人迎湖人生死戰

NBA之所以能順利復賽就是因為實施嚴格的「泡泡隔離」（Bubble），所以一單有人違規固然會受到懲罰。 這幾天，火箭前鋒丹奴侯斯（Danuel House Jr.）正成了第一個以試法的人，於是聯盟決定殺一儆百。

早前傳出丹奴侯斯涉嫌讓一位負責病毒檢測的女性人員進入其酒店房間，更指出跟真達拿（Tyson Chandler）也有接觸，但經NBA調查後發現另有實情。今日（12日）表示確認有一名未獲許可進入復賽隔離區的女性訪客於丹奴侯斯的房間中，更停留數小時，違反防疫規定。NBA也發表聲明指丹奴侯斯已經離開園區，並不會參加火箭賽季餘下的賽事。

Danuel House Jr.被NBA「逐出」園區。（Getty Images）

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火箭在西岸準決賽中以1：3大比數落後湖人，明天就將要面對「Win Or Go Home」的殘忍局面。丹奴侯斯今季季後賽9場中有4場都是以主選上陣，上場時間達31分鐘，場均交出11.4分、5.8籃板和1.4助攻，是隊內季後賽場均籃板第3多，得分第6多的球員，丹奴侯斯的離開，讓火箭只剩下8人大軍。

一名未獲許可進入復賽隔離區的女性訪客於丹奴侯斯的房間中，更停留數小時，違反防疫規定。（Getty Images）

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NBA在8月時放寬隔離條件，讓球員帶4位訪客入園，但必須乎合兩大要求：一是球員家屬、二就是與球員建立了長期穩定關係的朋友，而嬰兒則不佔名額。所有訪客都需要經過7日隔離，然後再通過病毒檢測才能入場。今次丹奴侯斯的女性訪客並非其女友或妻子，因為聯盟將其定性為未獲許可的「不速之客」。

丹奴侯斯的離開，讓火箭只剩下8人大軍。（Getty Images）

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