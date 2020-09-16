【小鬼逝世】名人賽常客黃鴻升的運動生活　籃球、高爾夫球樣樣精

「小鬼」黃鴻升在家中驟逝，今天被發現時已出現屍斑並身體僵硬，死訊傳出後震驚演藝圈，圈內好友紛紛發文悼念。「小鬼」為全方位藝人，唱歌、演戲、主持均有成就，雖然工作忙碌，不過「小鬼」仍抽空運動，愛籃球的他不時到球場打波「過手癮」，穩打穩紮球技令他過往為名人賽常客。

「小鬼」於2002年出道，演藝生涯一直作多方位發展，其主持的綜藝節目《娛樂百分百》、《綜藝玩很大》一直叫好叫座，甚至一度入圍「金鐘獎」。「小鬼」不時參與戲劇演出，包括《角頭》、《陣頭》、《醉後決定愛上你》，後來他於2016年於電影《風雲高手》飾演一名女子籃球隊教練，其搞笑風格讓人相當難忘。「小鬼」演而優則唱，未有放棄歌唱事業的他陸續推出6張專輯，盡現其全方位才能。

「小鬼」放開偶像包袱，在電影《風雲高手》中演出一名廢柴教練任來風，執教一支未嘗一勝的女子籃球隊。（影片截圖）

「小鬼」於《風雲高手》毫無包袱的精湛演出，演活搞笑教練角色（按圖放大）：

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群星悼念「小鬼」（按圖放大）：

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在麻麻密密的主持、歌唱、戲劇工作之外，「小鬼」亦是運動愛好者。台灣籃球風氣甚濃，「小鬼」亦沉浸在籃球的魅力中，不時看到他在社交平台中上載籃球照片，甚至嘗試「入樽」展現其強勁跳躍及騰空能力。如此的籃球實力，自然令他成為籃球名人賽的常客，其中他與高以翔、方力申曾受邀參加2013年於澳門威尼斯人舉行的「國際群星籃球對抗賽」，與姚明、積遜威廉斯（Jason Williams）、綽號「眼鏡蛇」的格蘭（Horace Grant）同場較量。

「小鬼」的跳躍及騰空力令人驚喜，他平常愛穿上厚厚的衛衣打球，為了讓不易出汗的自己能多流汗。（黃鴻升instagram）

「小鬼」7年前與高以翔齊齊出席澳門名星籃球賽，可惜二人先後離世，這畫面亦成絕響。（影片截圖）

「小鬼」6月於《大明星週記》展現球技：

從網上精華影片可見，「小鬼」雖然身形未如其他嘉賓，可是他的突破、控球技術及跳躍能力似模似樣，令人印象深刻。「小鬼」在《風雲高手》的演出令人難忘，加上其不俗的籃球技巧，令他在火箭球星夏登（James Harden）訪台時受邀請以白隊隊長身份參與《明星對抗賽》。「小鬼」在活動過後接連發文談及難忘體驗，相信他亦樂在其中。

小鬼在6月時還於綜藝節目內展現球技。（影片截圖）

「小鬼」的運動日常（按圖放大）：

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「小鬼」除了愛打籃球之外，收藏各式各樣的球鞋或相關精品亦是他的興趣之一，不時看到他於網上大方分享收藏品。一向關注NBA動向的「小鬼」今年初亦以合照悼念驟逝的一代球星高比拜仁（Kobe Bryant），可惜生命無常，如今這張合照卻令粉絲感慨萬千……

除了球鞋以外，「小鬼」收藏了Fools Paradise的Michael Jordan公仔。（黃鴻升instagram）