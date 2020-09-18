NBA前瞻｜湖人中鋒出擊制祖傑　一球星令金塊再創奇蹟有難度

金塊成為NBA史上首支連續兩輪從1：3落後下逆轉的球隊，自2009年後再次闖入西岸決賽，而很巧合地，對手又是湖人。 祖傑在剛剛14場季後賽打出身價，就連湖人教頭禾高（Frank Vogel）也直言該多功能中鋒能用各種方式為對手造成傷害，要取下勝利就先得抵擋祖傑（Nikola Jokic）。 此舉亦意味，於4強未有太多上陣時間的雙中鋒，侯活（Dwight Howard）及麥基（Javier McGee）即將「回歸」，並輪流夥拍安東尼戴維斯（Anthony Davis）對相互牽制金塊長人。

季初掀起的西岸決賽「洛杉磯打吡」最終未能上演，當中殺出的「攔路虎」韌力十足，兩輪落後至1：3亦能絕地反撲，可見湖人要對抗這支求勝心無法預測的球隊，必須要小心謹慎以免走上爵士、快艇噩夢。

金塊成為NBA史上首支連續兩輪從1：3落後下逆轉的球隊，祖傑及梅利是晉級關鍵。（Getty Images）

湖人要特別提防的當然是祖傑，這名中鋒復賽後狀態有升無減，背籃進攻、三分起手、組織無所不能。他季後賽更造出場均25.4分、10.8籃板、6助攻的全面能表現，湖人教頭禾高亦讚不絕口：「祖傑是全世界最獨特的球員之一，也是風格最特別的中鋒；他能用各種方式對你造成傷害，三分球、中距離、禁區，甚至是他的傳球。」

湖人需有更好的包夾減少祖傑為隊友輸送及掩護。（Getty Images）

惟與其阻止祖傑進攻得分，倒不如限制他給予隊友助攻，皆因這「五花腩」在對抗安東尼戴維斯及勒邦占士定消耗大量體力，個人發揮預料不如4強順暢；反之湖人需有更好的包夾減少祖傑為隊友輸送及掩護。

NBA東西岸決賽賽程：

預料侯活將重獲上陣機會，惟他必定要「忍手」減少犯規。（Getty Images）

湖人4強面對火箭小球刻意在Game 2起兩大中鋒，然而5戰麥基及侯活合計僅出場23分鐘，而明日面對祖傑是二人「復出」的好時候。事實湖人長人不少，除了兩名7呎中鋒，亦有2.08米高的安東尼戴維斯，前鋒莫里斯（Markieff Morris）也有2.05米高，在壓迫、夾擊祖傑上仍足夠深度。

2019-20 NBA 年度最佳陣容第二、三隊名單：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

麥基亦是抵制祖傑的好選擇。（Getty Images）

當然，金塊另一得分機器梅利（Jamal Murray）亦不容忽視，不過經歷拓荒者、火箭兩輪，可見湖人的卡路素（Alex Caruso）、波普（Kentavious Caldwell-Pope）、丹尼格連（Danny Green）面對尼拉特、夏登等後衛完全不吃虧。明日起若要釘着梅利，湖人也有不同的防守武器選擇。

湖人的卡路素面對尼拉特、夏登等後衛完全不吃虧，明日起若要釘着梅利，是不錯的選擇。（Getty Images）

反觀面對防守體系、經驗、強度都是較強的湖人，金塊如若想「洛杉磯雙殺」究竟有什麼方法？也許，少之又少。皆因光是勒邦占士（LeBron James）就能讓金塊防線、換防體系遇上種種挑戰。從首圈及4強可見，這名16次入選NBA一隊的球星是無法針對性防守的，而比起「搶七」完畢的金塊，湖人擁有5天的休息，明日的LBJ是養精蓄銳全力攻擊。

勒邦占士及安東尼戴維斯，完全有力輕鬆撕破金塊防線。（Getty Images）

大概唯一能做的，是干擾LBJ與外圍隊友的傳球，上兩圈湖人唯二輸球的賽事，三分球命中率也是其低。有見及此，只有能抵制湖人的三分攻擊，金塊生機大增。