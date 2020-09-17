【NBA人物】4年間從頭髮濃密到禿頭　「白曼巴」卡路素的籃球魅力

一個外貌如40歲大叔的球員，今季在湖人扮演x-factor角色，尤其在季後賽開打後，這位禿頭大叔總能在關鍵時刻神來一筆。 一位被總教練禾高（Frank Vogel）稱讚不用得分也能直接影響球賽的球員，連勒邦占士（LeBron James）都對他讚不絕口，他是外號「禿曼巴」（Bald Mamba）的卡路素（Alex Caruso）。

到底怎樣的人才能夠得到球迷、網民認同「曼巴」稱號呢？不畏困難，未說一句辛苦，推動自己一次又一次進步？或是無視質疑聲音，堅持自己所相信的路？抑或以上皆是？

面對毫不平坦的籃球路，卡路素欣然接受，堅持、進步，讓他與夢想越來越近。（Getty Images）

卡路素很平凡，平凡得走在路上也難被發現，但是平凡沒有限制他的努力。

拼盡全力、絕不放棄，一次連占士都震驚的入樽，令卡路素從游走於發展聯盟及NBA之間，變成湖人不可或缺的替補角色，甚至是影響球賽的x-factor。

卡路素在大學時出戰NCAA D1男籃比賽，當時的他頭髮仍然濃密。（Getty Images）

卡路素的籃球路沒有比其他人容易，於Texas A&M大學4年間數據場均8分、4.7助攻，未算亮麗突出。卡路素畢業後即參加2016年選秀，可惜當時進攻能力平平的他落選。

同年的狀元施蒙斯（Ben Simmons）以及其他新秀如謝蘭布朗（Jaylen Brown）及梅利（Jamal Murray）已經進入NBA，逐漸打出名堂。唯獨卡路素初期仍過着「流浪」生活，浮浮沉沉。

施蒙斯為2016年選秀狀元，卡路素則落選。（Getty Images）

NBA近十年選秀狀元：

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美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

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選秀落選後，卡路素參加76人的夏季聯賽小試牛刀，開季後曾短暫加盟雷霆，一個月後被釋出再加入雷霆的發展聯盟球隊。

卡路素初次出戰發展聯盟對賽，上陣50場、場均11.9分、5.2助攻、3.9籃板、三分球命中率逾40％，無奈仍未獲提攜至NBA的機會。

湖人拿下2017年夏季聯賽冠軍，卡路素亦隨即獲得湖人一份雙向合約。（Alex Caruso instagram）

卡路素苦苦靜待一個機會，他於2017年再次參加湖人夏季聯賽，嘗試讓大家看到自己的表現。當年由於朗素波爾（Lonzo Ball）受傷緣故令卡路素有較多出場時間，加上經歷一年發展聯盟的洗禮，令他獲得湖人賞識，得到一份雙向合約，同時兼顧NBA與發展聯盟球隊的賽事。

2017年賽季，這是卡路素首次踏上NBA台板的賽季，可惜數據說明他仍未準備好。（Getty Images）

雙向合約意味卡路素每個賽季最多只能代表湖人45天，其餘時間都要在發展聯盟度過。如此磨人的考驗，卡路素一一吞下去。

卡路素在2017/18賽季為湖人上陣37場，場均3.6分、2助攻，表現平平無奇。可是，當卡路素在發展聯盟球隊，完全展現出不同層次的等級，場均19分、7.7次助攻、3.8個籃板。

卡路素在發展聯盟打滾，仍然不放棄，維持他一貫的拼搏。（Alex Caruso instagram）

當然，沒有球員想一直停留在發展聯盟，卡路素於2018年再次出席夏季聯賽，可惜湖人繼續為與他簽下一年雙向合約。

卡路素繼續埋頭苦幹，雖然全季僅出戰25場，不過上陣時間較以往多，換言之他有更多表現自己的機會，數據不會騙人，他交出場均9.2分、3.1助攻及2.7籃板，其中三分球命中率達48％，進步顯而易見。

面對從後而來的封阻，卡路素還是決心將籃球送進籃框內。（Getty Images）

卡路素（左）經過3年的努力，終於讓湖人看到他的潛力及進步，獲得受保障的合約。（Getty Images）

有誰想像得到一個外表像40歲的禿頭大叔，竟然擁有耗之不盡的勁爆體能，還有那無視地心吸力的彈跳力呢？卡路素的努力、防守能力以及籃球智慧，終被湖人肯定，令他於2019年夏天得到一份2年550萬美元的合約，一份真真正正獲得保障的NBA合約。

夢想實現的一刻，就連卡路素也不相信：「當你想到湖人時，你首先會聯想起是占士、一眉、朗度、格林，這些真正的NBA球員。然而，對，現在還有我。」

天曉得卡路素經歷過如何艱苦的力量訓練，才練成這一身肌肉。（Lakers twitter）

為了準備迎接2019/20賽季，卡路素將自己變得更具對抗能力，一身肌肉看到的是努力。（Lakers Twitter）

卡路素沒有辜負湖人的賞識，球隊需要他的時候交出十足的投入及拼搏。去年4月湖人遇上勇士，占士因傷缺陣，那是卡路素好好表現自己的機會。

正當朗度（Rajon Rondo）射失三分球，當時正在籃底的麥基（JaVale McGee）尚未反應過來搶籃板，對手冷不防在另一端的卡路素極速衝搶並順手入樽。這一記入樽，除了震驚雙方球迷，還有坐在後備席的占士及古斯馬（Kyle Kuzma）。

經過一整季下來的合作，卡路素成為占士甚為信任的隊友。（Getty Images）

讓占士震驚的一記入樽：

卡路素經典的10個入樽：

卡路素的彈跳力令他得心應手，安東尼戴維斯射失罰球，灰熊的安達臣（Kyle Anderson）已經單手搶得籃球，但卡路素比他跳得更高，雙手硬是將籃球入樽。（影片截圖）

卡路素厲害之處，除了擅於防守，還有他在無人防守下的三分球能力。如此穩打穩紮的保證，令占士被對手包夾時，卡路素總能成為最被信任、藏匿在三分線暗處的冷箭殺手，湖人與火箭在季後賽次輪Game4便是最佳例子。

完場前不足一分鐘，占士正被奧斯汀李華士（Austin Rivers）防守，夏登（James Harden）亦幫忙包夾，艾歷哥頓（Eric Gordon）正盯防卡達維樸比（Kentavious Caldwell-Pope）。

以首次出戰季後賽而言，卡路素的表現已經令占士讚不絕口。（Getty Images）

獲大帝信賴的可靠隊友

走位後的卡路素正在三分線無人看守，他接應占士傳球快速出手，急忙回防的夏登也來不及擋下來，湖人就這樣拉開8分奠勝，這板斧亦正是卡路素的殺手鐧。

占士加以善用卡路素這份能力，在關鍵時刻毫不猶疑將球交給卡路素，「他是個可以信賴的傢伙，很少犯錯，打法像個贏家。我毫不猶豫就把球塞給他，他也知道我對他有信心。」

卡路素這一記三分球讓湖人穩奪Game 4，進一步鎖定場數領先優勢。（Getty Images）

卡路素在季後賽的神來一筆：

從發展聯盟與NBA兩邊走，從寂寂無名的落選新秀到成為占士信賴的隊友，卡路素親身證明沒有衝不過去的困難，沒有觸碰不到的夢想。

假以時日，這位「禿曼巴」更能站穩陣腳，畢竟他也是1994年出生的90後，正值26歲的他仍有無限可能。

26歲的卡路素仍有無限的可能及進步空間。（Getty Images）

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