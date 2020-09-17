【NBA】年度最佳陣容出爐！　占士16次入選成史上第一人

NBA今日（17日）公布年度最佳陣容，勒邦占士（LeBron James）和「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）雙雙以全票姿態入選，占士更打破入選次數記錄成為歷史第一人。

NBA最佳陣容由100名體育記者以及轉播機構投票，每張投選第一隊的選票佔5分，占士和「字母哥」都獲得滿分500分；獲89張「一隊票」、9張「二隊票」和2張「三隊票」的夏登（James Harden）獲474分；獲79張「一隊票」和20張「二隊票」的安東尼戴維斯（Anthony Davis）獲得455分；最佳陣容一隊中最低分的是獲得59張「一隊票」、40張「二隊票」和1張「三隊票」的當錫（Luka Doncic），他得到416分。

NBA年度最佳陣容。（NBA官網）

今次是占士第16次入選年度最佳陣容，超越15次入選的高比拜仁（Kobe Bryant）、鄧肯（Tim Duncan）和渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），成為史上第一人。占士第13次入選最佳一隊，也是歷來最佳。

占士與隊友戴維斯一同入選，也是繼2007年太陽拿殊（Steve Nash）和史杜達米亞（Amare Stoudemire）後第一次同隊兩人入選。NBA最佳陣容史上只有8對雙人組合，高比拜仁和奧尼爾（Shaquille O'Neal）佔去其中3次，史上次數最多。

安東尼戴維斯（Anthony Davis）和占士一同入選NBA年度最佳一隊。（Getty Images）

NBA年度最佳陣容選舉結果。（NBA截圖）

2019-20 NBA 年度最佳陣容第二、三隊名單：（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

美媒同時公布未能入選最佳陣容的球員票數，前鋒之中最高得分為公鹿米度頓（Kris Middleton）的82分，後衛最高得分為巫師的比爾（Bradley Beal）32分以及中鋒最高分為76人艾比迪（Joel Embiid）的79分。

位置有限，難免有滄海遺珠，年度最佳新人莫蘭特（Ja Morant）就在Twitter上發布對最佳陣容的質疑：「比爾和楊格呢？」

比爾（Bradley Beal）僅得32分。（Getty Images）

美媒公開今屆獲票的滄海遺珠：（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

比爾和崔楊格（Trae Young）都在今季打出生涯最佳表現，卻連年度第三隊都沒有入選。比爾今季平均轟入30.6分、交出4.2籃板、6.1助攻和1.3偷波，但他先是落選明星賽引起他強烈不滿，現在又無緣最佳陣容，成為史上第一位單季平均30分、6助攻而又落選的球員。

另外，崔楊格也場均29.6分、4.2籃板、9.3助攻和1.1偷波，雖然生涯首度入選明星賽，表現卻未足以獲得最佳陣容選票。

歷史上首15位入選最佳陣容次數最多的球員：（按圖放大）

+ 9 + 9 + 9

「字母哥」艾迪杜高普滿分入選第一隊也是今年的最佳防守球員。（Getty Images）

2019-20 NBA 最防守球員排名：（按圖放大）