【亞洲盃外圍賽】FIBA改以隔離泡泡開賽　港隊11月尾作客新西蘭

疫情在國際間逐漸緩和，國際籃球協會（FIBA）表示將會重啟停擺多時的亞洲盃外圍賽，其中香港隊將會在11月和明年2月，分別作客新西蘭及於主場迎戰關島，但首先需要面對許多難以預期的因素。

身處C組的港隊，原定2月作客關島，卻因疫情關係而被拒諸門外，最後只能改變計劃，先作客另一對手澳洲，終以52：115不敵。早前FIBA宣佈亞洲盃外圍賽將會取消主客制，並改用「隔離泡泡」形式進行賽事，但這卻讓港隊的情況變得更為棘手。

港隊在亞洲盃外圍賽作容澳洲。（FIBA）

泡泡隔離影響球員生計

現在港隊正處一個被動狀態，主教練安慶健表示一切仍有待溝通：「現時FIBA在球員報名方面，究竟會重新再報、還是沿用舊的名單，也還未清楚，這是一個很大的問題。」

安帥指，FIBA提供的資訊不足，加上「泡泡」的做法影響港隊選兵用人。由於港隊大部分球員都有正職，若出境作賽，除了比賽之外，抵埗後及回港後需分別隔離14天，全程至少需要個半月，大多數球員都難以抽身。被問到會否因而選擇年輕、尚未踏足社會的球員，安sir直言：「現時只能和球員溝通，因此用人方面未有定案。」

明白到不少港隊成員都有正職，用更多小將會否是其中一個可行方法？（FIBA）

礙於場地未有下一步

另外，場地成了港隊的第二個難題，安sir坦言無場練波，是未能有下一步的原因：「因為還未知道康文署甚麼時候可以提供到場地，我還要和總會和康文署溝通過才可以有下一步。」賽程中，港隊在11月27日和30日先後作客新西蘭和主場迎戰關島，現在只剩下約兩個月時間，但港隊依然未復操，再延伸到下一個問題就是球員狀態。

安sir表示要有球場操練作為第一步，才能有下一步的計劃。（FIBA）

需給予球員足夠的適應時間

「有練港隊的球員都會知道我的體系；但始終長時間沒有比賽，對抗性自然會下降，要重新適應都要一段頗長的時間，所以最擔心就是球員狀態和受傷的問題。」港隊從選人到操練都諸多制肘，因此總會或需加快處理港隊的出賽問題，作為與國際接軌的第一步。