【NBA】美媒邀球探評選最佳年輕建隊核心　當錫獲100％支持膺首位

NBA近年人材輩出，不乏具備實力的新人慢慢在聯盟站穩陣腳，來自歐洲的當錫（Luka Doncic）更是表表者。在他帶領下，獨行俠今季走進季後賽，年僅21歲的他屢次打破個人紀錄成為籃球界焦點。 美國籃球媒體《Hoops Hype》早前請得15位球隊管理層人員，挑選25歲以下球員為建隊核心，當錫得到100％支持，足見球隊對他實力的肯定。

如果以25歲以下年輕球員為建隊重心，各大球隊的管理層及球探內心最佳人選會是誰呢？

美媒邀請15位球隊管理人員參加投票，包括4位總管、6位高級管理人員和5位球探，了解他們心目中理想之選。

近年NBA超級新人當錫自然得到管理層百分百的支持率為第一名。（Getty Images）

最後結果不出所料，由獨行俠21歲的新當家當錫得到一眾管理層喜愛，以100％支持率為首名，其次是正征戰東岸決賽的塞爾特人球員泰譚（Jayson Tatum），得到64％支持，第三名為復賽後帶領太陽不失一場的戴雲卜克（Devin Booker）。

其他25歲以下球員排名（按圖放大）：

+ 7 + 7 + 7

NBA近十年選秀狀元：

+ 14 + 14 + 14

當錫為球探們的首選固然不出奇，他在踏入NBA之前已經於歐洲大有名氣。年僅13歲時便到西班牙加盟皇家馬德里青年軍、16歲獲提拔到一隊，出戰僅次於NBA的ACB（西班牙甲組籃球聯賽）中，年紀輕輕就已在弱肉強食的職業籃球圈中打滾。

兩年時間內已晉升到「一哥」地位，當錫2018年領軍擊敗土耳其超級強隊費倫巴治烏爾克，贏得隊史第10座冠軍外更成為首位包攬年度最佳新人、年度MVP、最後4強MVP的球員。

當錫今年帶領獨行俠奪得久違4年的季後賽資格，這亦是他個人首次出戰NBA季後賽。（Getty Images）

美媒評過去30年的NBA狀元排位：（按圖放大）

+ 85 + 85 + 85

來到第2季NBA職業生涯，當錫已經在獨行俠展現出他的籃球天份及實力，帶領獨行俠今季闖進他們久違4年的季後賽。今季常規賽場均28.8分、9.4籃板和8.8助攻，當錫既有組織能力、速度以及外線能力，最重要是他面對比賽劣勢時的抗壓心理，想必與他從小「越級」挑戰職業球壇有關。

全能數據令當錫備受關注，自然成為這15位的球隊管理人員寵兒，其中一位球探更大讚：「他不僅有優異的得分能力，還有高水準的心理素質，並且非常聰明。他於任何地方都是贏家，而且也可能成為這個聯盟的贏家。」

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3歲就遠赴西班牙打球，更在異地證明自己的能力。（Luka Doncic Instagram）

關於當錫的幾件事：（按圖放大）

+ 18 + 18 + 18

當錫得到100％支持率，大獲好評以外，一位與他同年進入聯盟的新生代球員卻未獲這些球探青睞。

鷹隊的崔楊格（Trae Young）在今次投票中，竟然一票未得。雖然鷹隊未能打入季後賽，不過崔楊格在他2季職業生涯表現中，交出場均29.6分、4.3籃板、9.3助攻以及43.7％的命中率的「成績表」。無奈於今次投票中，崔楊格未獲一票，可是作為只有22歲之齡的「二年生」，他的進攻技術以及緊張關頭的遠程三分球能力，已為他證明身價。