籃球熱話｜前NBA球員涉嫌侮辱中國女性　「我是誇獎她身材好」

羅臣（Ty Lawson），你還記得這個名字嗎？ 這名前金塊球員日前突然在Instagram上傳一張「召妓」照及涉嫌用上侮辱性用詞的限時動態，使人莫名其妙。其後令所效力CBA球會福建潯興以「侮辱中國女性」為由，將拒絕與他續約。 禍不單行，有歐洲傳媒指出CBA已全面封殺這名控球後衛，惟羅臣卻自辯言論絕無歧視成份，並揚言只是「誇獎她身材好」。

上賽季效力CBA福建潯興的外援羅臣向來形象「插水」，早在NBA時期已圍繞着酗酒、施暴女友、醉駕等問題打轉。NBA前程自毀，其後轉戰CBA亦未見改過自新。

羅臣2009年他以首輪第18位，獲金塊隊選中。（Getty Images)

近日他在Instagram上傳了一張「召妓」照，相中氣氛彌漫色情意味，女生扒在地上做出猥褻動作，大概大家亦能猜測此相意味。其後他在限時動態再寫上「Chinese woman Got cakes on the low……」，縱使在流行語上「Got cakes on the low」意指擁有圓潤的股臀，惟亦有嚴重的不尊重和挑逗意味。

那些年與羅臣對位的球星有......（按圖放大）

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大概大家亦能猜測此相意味。（網上圖片）

此舉其後被視為對中國女性的「侮辱」，引起了巨大爭議，他所效力CBA球會福建潯興隨後發聲明指該外援的「不當言論與球會的社會責任及核心價值觀不符」，球會決定不與他續約。

CBA接着也轉載聲明，並寫道：「勝負之上，先有尊重。」

此限時動態其後被視為對中國女性的「侮辱」引起了巨大爭議（網上圖片）

這名前NBA球員連番解釋，就「cake」一字說明：「我最後一次解釋，『cakes』形容身材好，是對中國女性的誇獎；我喜歡任何種族任何膚色的人，我有個好朋友是亞洲人！如今大家都在發表有仇恨的言論，2020年我們應該善待彼此......」

同場加映渣是天生的體壇劈腿男逐個數：

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羅臣連番解釋，就「cake」一字說明是對中國女性的誇獎。（網上圖片）

羅臣2009年他以首輪第18位，獲金塊隊選中。NBA生涯起初順風順水，2013/14賽季場均能夠交出17.6分、3.5個籃板、8.8次助攻，在金塊逐漸樹立起核心地位。惟嗜酒成性，NBA生涯黯然落幕，如今在CBA亦因失言及失行遭被封殺，這名前金塊新晉後衛又將去何方？

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