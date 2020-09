籃球熱話｜前NBA球員涉嫌侮辱中國女性　「我是誇獎她身材好」

羅臣(Ty Lawson),你還記得這個名字嗎? 這名前金塊球員日前突然在Instagram上傳一張「召妓」照及涉嫌用上侮辱性用詞的限時動態,使人莫名其妙。其後令所效力CBA球會福建潯興以「侮辱中國女性」為由,將拒絕與他續約。 禍不單行,有歐洲傳媒指出CBA已全面封殺這名控球後衛,惟羅臣卻自辯言論絕無歧視成份,並揚言只是「誇獎她身材好」。

上賽季效力CBA福建潯興的外援羅臣向來形象「插水」,早在NBA時期已圍繞着酗酒、施暴女友、醉駕等問題打轉。NBA前程自毀,其後轉戰CBA亦未見改過自新。

羅臣2009年他以首輪第18位,獲金塊隊選中。(Getty Images)

近日他在Instagram上傳了一張「召妓」照,相中氣氛彌漫色情意味,女生扒在地上做出猥褻動作,大概大家亦能猜測此相意味。其後他在限時動態再寫上「Chinese woman Got cakes on the low……」,縱使在流行語上「Got cakes on the low」意指擁有圓潤的股臀,惟亦有嚴重的不尊重和挑逗意味。

那些年與羅臣對位的球星有......(按圖放大)

+ 8 + 8 + 8

大概大家亦能猜測此相意味。(網上圖片)

此舉其後被視為對中國女性的「侮辱」,引起了巨大爭議,他所效力CBA球會福建潯興隨後發聲明指該外援的「不當言論與球會的社會責任及核心價值觀不符」,球會決定不與他續約。

CBA接着也轉載聲明,並寫道:「勝負之上,先有尊重。」

此限時動態其後被視為對中國女性的「侮辱」引起了巨大爭議(網上圖片)

這名前NBA球員連番解釋,就「cake」一字說明:「我最後一次解釋,『cakes』形容身材好,是對中國女性的誇獎;我喜歡任何種族任何膚色的人,我有個好朋友是亞洲人!如今大家都在發表有仇恨的言論,2020年我們應該善待彼此......」

同場加映渣是天生的體壇劈腿男逐個數:

+ 5 + 5 + 5

羅臣連番解釋,就「cake」一字說明是對中國女性的誇獎。(網上圖片)

羅臣2009年他以首輪第18位,獲金塊隊選中。NBA生涯起初順風順水,2013/14賽季場均能夠交出17.6分、3.5個籃板、8.8次助攻,在金塊逐漸樹立起核心地位。惟嗜酒成性,NBA生涯黯然落幕,如今在CBA亦因失言及失行遭被封殺,這名前金塊新晉後衛又將去何方?

NBA東西岸決賽賽程: