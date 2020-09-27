【NBA】占士大三元粉碎金塊逆轉傳奇　湖人10年後再闖總決賽

NBA季後賽西岸決賽，落後場數1：3的金塊今場背水一戰，一開局顯得非常進取，可是湖人憑安東尼戴維斯（Anthony Davis）及勒邦占士（LeBron James）輪流得分，雙方一直緊咬不放。 占士最後一節再次展現經驗與實力，尾段個人接連命中三分球及中距離跳投，加上他的防守封阻壓力，助湖人117：107勝出，自2010年後再奪西岸冠軍之餘，同時闖入久違的總決賽。

金塊今季於季後賽曾兩度在落後場數1：3劣勢下驚喜逆轉晉級，可惜面對湖人之際，金塊的魔法不再奏效。

金塊在首節憑陣中長人祖傑（Nikola Jokic）內外開弓連取5分，湖人隨即憑安東尼戴維斯及侯活肆虐禁區。雙方攻勢你來我往，侯活繼續「糾纏」祖傑，令他不到6分鐘即兩犯在身，惟金塊仍有小米高波特（Michael Porter Jr.）切入得手穩住形勢，湖人首節僅以33：30領先。

祖傑多場以來在內線與安東尼戴維斯、侯活大鬥法。（Getty Images）

祖傑被侯活、安東尼戴維斯、侯活輪流針對「招呼」。（Getty Images）

格蘭特外投失手無法助球隊有效追分。（Getty Images）

金塊犯規問題在第二節未有改善，重心主將祖傑於不到2分鐘後便再吞下一犯，已錄得三犯在身令教練急急暫時收起他休息。湖人乘勢由占士掀起一波小高潮，屢次中距離跳投、突破切入建功，加上馬克莫里斯（Mark Morris）三分球得分，打出一波11：2攻勢，以44：36稍為拉開。

好景不常，安東尼戴維斯在中段同樣3犯在身，金塊由梅利（Jamal Murray）偶有得手，無奈格蘭特（Jerami Grant）外投及切入失手，令球隊於上半場仍以51：61落後。

激戰之中，安東尼戴維斯在上半場亦錄得3次個人犯規。（Getty Images）

半場休息後，湖人繼續主宰球賽，占士及格連（Danny Green）於第三節初段於中距離及三分線建功，加上安東尼戴維斯補上一記跳投，一口氣以72：56領先。

一味捱打的金塊仍不放棄，趁湖人進攻失手時，格蘭特與小米高波特抓緊機會命中三分球，博得罰球的梅利更追至84：84平手。安東尼戴維斯及時挺身而出，命中三分球令湖人挾87：84些微優勢進入末節。

安東尼戴維斯完美封阻小米高波特的上籃。（Getty Images）

眼看來勢洶洶的金塊步步進逼，占士拿出他的季後賽真本領，接連強勢切入得分，加上安東尼戴維斯繼續於外線發炮，湖人直到中段仍然以102：92保持領先。

儘管再次被湖人拋離，金塊始終拼命力追，祖傑、米爾沙（Paul Millsap）多次憑罰球追分，不過格連再命中三分球，占士更3次跳投得手外加一記三分球，個人連取9分至115：103領先。自亂陣腳的金塊開始想藉三分球反撲，可惜手感欠奉，梅利最後一擊三分球亦未能中鵠，湖人以117：107擊敗金塊，繼2010年後再次贏得西岸冠軍及打入總決賽。

占士在尾段接連的中距離跳投得分非常精彩。（Getty Images）

占士尾段的精彩進攻：

占士賽後識英雄重英雄，擁抱帶領金塊走至西岸決賽的梅利。（Getty Images）

今場占士最後一節的大爆發，盡現他豐富經驗及把握力，總計全場他個人貢獻38分、16籃板、10助攻「大三元」數據，成功帶領湖人10年來首次再度捧起西岸冠軍以及打入總決賽。

完場一刻，意味湖人重奪失落10年的西岸冠軍，以及再闖總決賽。（Getty Images）

2009年湖人奪冠之路翻版？

無獨有偶，今年湖人重返總決賽之路完全複製2009年湖人奪得總冠軍的道路一樣，先是於西岸四強賽淘汰火箭、同樣在西岸決賽擊退金塊，總決賽地點也是奧蘭多。

當年湖人作客奧蘭多奪得總冠軍，雖然今年湖人總決賽對手並非魔術，不過地點正正在奧蘭多迪士尼園區。加上占士與那一年的高比一樣，正在競逐個人第4枚冠軍指環，一切巧合得驚人。

湖人上一次贏得西岸決賽及總冠軍已經2010年由高比與加素領軍達成。（Getty Images）

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