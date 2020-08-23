【女生自強】1.8米的籃球美少女　劉昕妤平衡顏值與實力勇敢探索

誰說打籃球的女生一定是粗魯的、「男仔頭」的？一直以來社會對於女孩子都會有一個既定框架，就像女生要文靜和穿裙子。 台灣女子超級籃球聯賽（WSBL）新秀劉昕妤就用行動證明，不一定。

獲台灣媒體封為「籃球美少女」的劉昕妤，大學生涯其實還有一年，卻提前從大專賽事（UBA）「畢業」，跳級加入職業球隊適應。

出身南投，國小畢業就已經長成1.76米的身高，也因為擁有「長人」的潛質，隨後被普門高中相中於國中部練球。現時身高1.8米，曾在高中籃球聯賽（HBL）和UBA中分別登上后座，並在HBL冠軍賽交出14分、15籃板和9封阻的「準三雙」數據，拿下當年的阻攻后冠，也是中華台北U18和世界大學生運動會的國手，今年跳級參加WSBL選秀並加入台電女籃。

雖然有擁有1.8米的身高，但劉昕妤卻不是典型的內線長人。（劉昕妤Instagram）

私下的劉昕妤甜美可愛（按圖放大）：

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全能打法的「長人」

雖然擁有近6呎的身高，在女籃禁區基本上已經佔上風，但因為身形較為瘦削，對抗性稍欠，劉昕妤並不是典型的「長人」。

最近在WSBL第二輪獲台電女籃選中，主帥林紀妏就在接受台媒訪問時提到劉昕妤是一個特別的球員：「雖然主打4號位，但外線也有一定的能力；雖然對抗性上吃虧，但可以靠敏捷度和球場智慧彌補。」UBA賽事中，劉昕妤曾表現出自己的內線腳步和以柔制剛能力，加上外投穩定，讓對手相當頭痛。

劉昕妤一嘗擺拍（按圖放大）：

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因為曾經在一場友誼賽中，和對手爭搶籃板的時候，鼻樑被手肘打斷，因此在之後的比賽都會載上面罩。（劉昕妤Instagram）

不想輸就不能怕

本來還有一年的UBA舞台，看着前隊友一個又一個投身職業，讓劉昕妤有所啟發，向台灣媒體表講述心路歷程時，明言只為一份好勝：「我覺得同年紀的都已經去挑戰了，我是不是也可以？我不想落後她們。」

因為早已確定自己不會再讀上去往學術路途進發，所以狠下心決定參加選秀，「雖然知道會辛苦，但是覺得多一點時間去學習並沒有不好。」畢竟UBA和WSBL的強度和技術水平有點距離，新秀年總是會比較難捱，與其順其自然，倒不如決定自己的路，勇敢一博？

她曾代表台灣出戰拿玻里世界大學生運動會。（劉昕妤Instagram）

擁有無限可能的劉昕妤

今年已經嘗試參與綜藝節目。（YouTube截圖）

跳出舒適圈，同時走進兩個截然不同的新環境。對於她來說，就算到哪一個舞台，籃球還是自己最熟悉的事，但劉昕妤另一個決定就是人生中全新的體驗。今年4月，劉昕妤獲台灣模特兒經紀公司凱渥看中，簽下模特兒經紀合約，展開學生、職業球員和模特兒的三棲生活。

「模特兒的部分是建立在我是球員的基礎上，所以並不會影響到球隊。我會把球打好，模特兒工作就是有時間才會去做的事。」劉昕妤在選秀後表示籃球還是自己的第一位，成為模特兒後，她開始接觸不同的新事物，例如美姿、美容課程，練習儀態和談吐，甚至已上過電視，以「籃球美少女」的身份出現在綜藝節目之中。

劉昕妤上節目的表現（按圖放大）：

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劉昕妤曾坦言自己一開始很排斥這樣的機會，後來細想之下認為，可以探索不同的自己也並非壞事。畢竟運動員的生涯短暫，對於順利加入台電，晉身職業女籃的她來說，籃球已經保證了自己退役後的生計，但籃球以外，劉昕妤也有無限可能。