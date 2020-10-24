【NBA】聯盟初步擬定開季計劃　或提早開鑼　明星賽隨時被放棄

由於受新冠肺炎疫情影響，NBA剛經歷了一個漫長賽季，從去年10月開打，直至今年10月中才結束。球員們均把握時間休息調整，以迎接未有賽期的新季。NBA董事會亦開始着手籌備，據外媒報道新賽季暫定於12月23日上演，並縮短常規賽場數。

根據過往慣例，NBA常規賽大多於5月下旬結束，總決賽至約6月中亦告終，隨後就是球員休息時間以及各球隊出戰夏季聯賽、訓練營、NBA選秀以及季前熱身賽，並於10月下旬開打。從完季到新一季大約4個月休息及準備期，惟今季因曾經停擺近5個月，導致未能如常於10月開季。

過往NBA賽季大約於10月下旬正式上演，惟今年情況有別，賽季於10月中才完結。（Getty Images）

假如要依照過去的休賽期，定必延至明年初才能開季，這亦會影響再下一個賽季。相信聯盟對此亦非常頭痛，惟明年還有一個考驗，東京奧運。如果明年才正式開季，NBA賽事將與7月23日行的奧運「撞期」，亦會影響到美國隊組軍的考量。

東京奧運本來於今個夏天舉行，惟因為新冠肺炎肆虐全球，暫時延至明年上演。（Getty Images）

故此，在剛過去的聯盟董事會議中，外媒透露聯盟傾向於今年12月23日的聖誕檔期開季，並將82場常規賽縮短至72場。至於今年季後賽第8種子的附加賽大受好評，聯盟亦會保留相關賽制。

拓荒者為了爭奪西岸第8種子，打出一場又一場精彩球賽，引起不少話題。（Getty Images）

惟明年原定於印第安納舉行的全明星賽仍然存在變數，聯盟希望「縮水賽季」能夠於在6月完結總決賽，讓球員有出戰東京奧運的機會。外媒ESPN透露10月30日是聯盟與球員工會談判的死線，確保一旦取得共識至開季前仍有8周時間予球隊準備，方便聯盟籌備開季的工作。

聯盟將於球員工會談判，並取得開季的共識。（Getty Images）

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