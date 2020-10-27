【NBA】奪冠之後翻臉不認人？　字母哥爆胞弟態度大變

NBA不乏兄弟二人各為其主，先有加素（Pau Gasol）與馬克加素（Marc Gasol）、後來有史堤芬居里（Stephen Curry）及薛夫居里（Seth Curry）和「字母」三兄弟艾迪杜高普。最近「字母弟」K艾迪杜高普（Kostas Antetokounmpo）隨湖人奪得總冠軍，搶在兩位哥哥之先贏拿下冠軍指環，「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）笑指弟弟「正眼也不望他們」。

「字母」家庭在籃球方面可謂一門四傑，二哥T艾迪杜高普與三哥「字母哥」一同效力公鹿，弟弟K艾迪杜高普則加盟湖人，三兄弟一同在NBA打拼。至於年紀最小的A艾迪杜高普（Alex Antetokounmpo）則以19歲之齡，正征戰西班牙甲組籃球聯賽。

去年12月一場公鹿對湖人，「字母家族」3兄弟曾經同場。（instagram截圖）

當中成績最為突出的可算是「字母哥」，在他加入聯盟7年間，曾拿下最佳進步球員、年度最佳防守球員，4次入選全明星隊、2次獲選為NBA一隊及及2次為防守一隊。就連常規賽MVP的獎項，「字母哥」也連續兩年獲選，其實力被認可之餘、亦為他的籃球生涯寫下亮麗的「履歷」。

「字母哥」毫無懸念拿下今季常規賽MVP個人獎項。（Getty Images）

近20年的常規賽MVP得主（按圖放大）：

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可是，「字母哥」奮鬥了7年還是未能贏得總冠軍，反被「字母弟」搶先一步奪得。「字母弟」今年為湖人其中一員，曾於5場常規賽披甲，場均上陣4分鐘，貢獻1.4分、0.6籃板、0.4助攻。至於季後賽期間，「字母弟」則是全程在後備席當「啦啦隊」，不過還是收穫冠軍指環。

為湖人其中一員，K艾迪杜高普今季收稷生涯首枚冠軍指環。（lakers facebook）

針對這一點，「字母哥」少不免常常拿來調侃、捉弄弟弟。他最近發布一條與弟弟打發時間的影片，常常戲稱弟弟為「冠軍」（Champ）。不論是同看電影、吃爆谷、喝果汁也好，或是於遊艇出遊時候，「字母哥」不斷稱弟弟為冠軍，二人互動相當惹笑。在種種調侃說笑之中，「字母哥」還不忘補上一句：「這就是你贏了冠軍後該有的姿態嗎？他現在連正眼也不看我們，他變了。」言語之間，「字母哥」很渴望在自己的NBA成績表中，添上一項「總冠軍」，看來下賽季要加把勁呢！

「字母哥」不斷拿冠軍弟弟說笑。（twitter截圖）

「字母哥」在遊艇看風景也要問問冠軍弟弟感覺如何，非常惹笑。（Twitter截圖）

字母兄弟搞笑互動：

“He don’t even see us anymore, bro. This guy act differently.”@Giannis_An34 will never stop hyping up Kostas for winning a title 🤣 pic.twitter.com/tdlmHdQFqH — Bleacher Report (@BleacherReport) October 26, 2020

【同場加映，NBA鑽石王老王】：（按圖放大）

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【同場加映，NBA都有好好先生】：（按圖放大）