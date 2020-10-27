【NBA】35歲占士保持青春的秘密　堅持自律的心態到底有幾癲？

湖人今季拿下久違10年的總冠軍，勒邦占士（LeBron James）當然功不可沒，其表現亦讓人難以想像他已經快將36歲。有別於其他老將，占士明顯仍然處於巔峰狀態，未來還能繼續馳騁NBA賽場多年，他從騎士到湖人的隊友JR史密夫（J.R. Smth）更直言：「我覺得他想打多久就能打多久。」

過往大家對於年齡35+球員的感覺就是開始走下坡，唯獨將於12月滿36歲的占士卻以實力打破這個固有印象。占士從2003年以高中生狀元身份進入NBA，他保持高強進攻戰力及難以擺脫的防守能力，在聯盟之中一直站穩陣腳。

占士從2003年至今於NBA征戰17年，快將36歲的他的表現仍然無異於青年的他。（Getty Images）

從占士於2003年18歲新秀時期，占士錄得場均超過20分、5.5籃板、5.9助攻。來到2020年，他仍能保持場均25.3分、7.8籃板及10.2助攻，盡現他仍保有青春全盛期的表現，加上進化的助攻組織，確實難於球場上阻擋這位經驗老將。

占士以35歲之齡拿下其生涯第4個總冠軍及FMVP的榮譽，實在是寶刀未老。（Getty Images）

從數據來看，顯然占士還能繼續在聯盟站穩陣腳，作為占士身邊的多年拍擋及戰友，JR史密夫對占士對他甚有信心：「老實說，我認為他想打多久就能打多久。我從未見過一個像他這樣照顧自己的人，看來他不會停下腳步。」誠然，占士為自己的身體「投資」甚多，JR史密夫更透露占士每年花於保養自己的費用：「為了保養自己的身體，占士每年花上超過200萬美元。他總是對我說，你要為自己投資。如果你希望看到更好的自己，無論於訓練師還是其他方面，該花的錢就是要花。」

JR史密夫於騎士時代已經與占士合作，二人合作拿下2016年總冠軍，今年於湖人再聚亦贏得總冠軍。（Getty Images）

占士常常提醒JR史密夫在保養自己身體方面，該花的錢還是要花。（Getty Images）

當然，作為聯盟數一數二的頂尖球員，占士擁有比常人豐富的資源來保持狀態，可是他那種律已以嚴的性格才是讓他「長青」的秘密。占士身邊有一位24小時服務的廚師，隨時為他安排健康餐。占士曾經於2018年時談到自己日常的飲食習慣，注重身體儲存能量及賽後恢復，日常他拒絕糖份、奶製品、碳水化合物，主要以肉類、魚類及蔬果為主，「糖份減慢訓練、賽後的身體復原速度。」

長年自律的占士即使面對甜品，他還是會說一句：「可是我不能吃。」（instagram截圖）

占士注重飲食、隔離時期仍勤於鍛鍊（按圖放大）：

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除了平常日子控制飲食，占士亦講究賽前飲食餐單，「部分人賽前會吃雞胸肉加上少許PASTA，不過對我來說，沙律加上生果及蛋白質高蛋白飲品便已足夠。」至於賽後體力恢復，占士則會解禁進食碳水化合物食品，「尤其是季後賽高強度緊密賽程，我會在賽後以碳水化合物食品恢復身體的能量，畢竟比賽實在消耗太多。」

雞肉加上大量蔬果就是占士一餐。（instagram截圖）

聽占士分享自己日常飲食餐單已經讓人訝異，他能夠在多年球員生涯中可以自律控制也甚不容易。再者，看看占士早前奪冠後回家休息數天，再次重投個人體能訓練，便會明白他的成功是有原因的。

占士從奧蘭多回到洛杉磯家中數天後，繼續鍛鍊保持體能。（instagram截圖）

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