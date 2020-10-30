【NBA】專一長情男CJ麥哥林「封盤」　球壇仲有邊啲未婚筍盤？

相信2020年對大家而言是難過的一年，惟在這艱難的日子之中仍傳來喜訊。繼早前金塊主將祖傑（Nikola Jokic）與交往已久的女友低調成婚後，拓荒者的CJ麥哥林（CJ McCollum）亦於今天與愛情長跑多友的氣質牙醫女友Elise Esposito拉埋天窗，非常甜蜜。

拓荒者今季在奧蘭多迪士尼園區復賽中，大演逆轉灰熊「搶八」戲碼。雖然球隊最後在季後賽首輪不敵湖人出局，可是在尼拉特（Damian Lillard）領軍期間的「DAME TIME」以及負傷上陣的CJ麥哥林的拼搏表現，已經讓球迷留下深刻印象。

拓荒者今季逆轉灰熊奪得西岸第8種子，無奈在季後賽首輪被湖人淘汰。（Getty Images）

經歷漫長的一季，拓荒者眾將亦從園區回歸到日常生活，尼拉特享受與兒子天倫樂，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）繼續訓練保持他那「瘦瓜」身形。至於CJ麥哥林亦着手籌備與牙醫未婚妻Elise的婚禮，二人於2018年訂婚，並於今天拉埋天窗，許下一輩子的承諾。

CJ麥哥林今天在網上分享新婚的喜悅。（instagram截圖）

CJ麥哥林與太太Elise相識於利哈伊大學(Lehigh University），兩人相戀8年，其愛情路亦不簡單。CJ麥哥林於2013年參加選秀被拓荒者以第10順位選中，自此便進駐波特蘭，與身在紐約繼續進修牙醫學業的Elise分隔兩地。不過，異地戀未有影晻他們的感情，彼此信任成為最強力量，CJ麥哥林亦鮮有緋聞，實為專一長情好男人。

CJ麥哥林與Elise於2018年訂婚。（instagram截圖）

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在這段長久的愛情中，二人互相扶持並支持對方追夢。Elise不時在場邊觀賽，CJ麥哥林亦感非常自豪終見未婚妻完成牙醫學業，稱讚她會成為最棒的牙醫。如此一對眷侶，如今也完成婚姻大事，CJ麥哥林顯然非常感觸，更引用聖經箴言18章22節 「覓得賢妻的，就是覓得幸福，也是蒙了耶和華的恩寵。」來表達自己的心情。眼看隊友邁入人生另一階段，尼拉特、美亞斯尼納特（Meyers Leonard）、拿殊（Steve Nash）亦有送上祝福。

尼拉特（左）與CJ麥哥林於拓荒者合作多年，好兄弟結婚，尼拉特當然即時祝福一對新人。（instagram截圖）

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