與女友馬爾代夫度假　同場加映兒童不宜照　網民：朗度是贏家

來季NBA開賽日仍未有定案，一些未能躋入去季季後賽的球隊亦以開操準備，不過兩支總決賽隊伍的球員當然仍在享受大假。 為湖人取下隊史第17冠的朗度（Rajon Rondo），也正在享受陽光與海灘，亦不時為美景留影。不過他與女友Latoia Fitzgerald拍攝的方式似乎有點兒童不宜，當然也羨煞不少網友的目光。

朗度在剛剛季後賽打出身價，證明他縱使34歲但仍是讓人安心的球隊指揮官。來季確定投入自由市場的朗度，在湖人去或留仍是一個疑問，惟在放大假之際的他亦懶理外界一切揣測。

朗度帶着火辣女友Latoia Fitzgerald到馬爾地夫度假。（Instagram）

日前這名球星帶着火辣女友Latoia Fitzgerald到馬爾地夫度假，他們不但在一望無際的海上進餐玩樂，在遊艇更邊抽雪茄邊放鬆拍照。惟二人愈玩尺度愈大，由坐着拍照演變成各種「親密」動作寫真，不少網民亦留言指朗度無論場內或是場外皆是贏家。

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朗度與女友Latoia Fitzgerald戀情去年萌生，惟剛開始之際女方就遭外界懷疑是「小三」。事關二人戀情開始前不久，男方才愛情長跑15年的前女友分手，兩人育有一男一女，好家庭最終分拆收場，不少網民亦把矛頭指向Latoia。不過，二人亦懶理輿論，任職時尚設計師的Latoia外型亮麗且有身材火辣，未幾Instagram粉絲數目已達20萬，不久前更寫了一大段話向男友表白：「謝謝你給我信心，謝謝你給我最真摯的愛情，是你讓我有了心動的感覺……」

Latoia曾在Instagram上以這照片配上「是你讓我有了心動的感覺……」示愛。（Instagram）

NBA球星索爆女友妻子團（按圖放大）