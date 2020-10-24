【籃球熱話】奧尼爾不滿球湖人球員吹噓　「像是他帶隊奪冠一樣」

從2010年到2020年，由高比拜仁（Kobe Bryant）至勒邦占士（LeBron James），過去一度低迷的湖人經歷10年終於迎來另一個高峰。久違了10年的總冠軍，湖人上下固然興奮莫名，不乏奪冠球員在網上分享喜悅。惟部分球員的舉動引起曾與Kobe打下湖人3連霸的奧尼爾（Shaquille O'Neal）不滿，言語間滿是批評、諷刺。

奧尼爾於2000年與Kobe的「OK組合」拿下3連霸，聯手打造湖人的紫金王朝，當然亦為湖人的名將之一。今年湖人重返久違10年的NBA總決賽，奧尼爾與熱火球星韋迪（Dwyane Wade）賭上了自己個FMVP獎座，也要力撐湖人奪冠，展現他對湖人的愛與支持。

奧尼爾與Kobe連續在2000年、2001年及2002年達成三連霸。（Getty Images）

奧尼爾曾助湖人建立王朝。（Lakers Facebook）

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不過，奧尼爾這一份的愛與支持，令他看不過眼部分湖人球員奪冠後的態度。難得湖人重奪總冠軍，眾將當然在非常興奮並在社交網絡中發文，甚至是即時直播。惟他們種種的表現卻讓奧尼爾反感，「你知道作為一名球員，我最不喜歡什麼嗎？一些湖人球員在他們的instagram上拚命吹噓炫耀，好像他們才是奪冠原因。」奧尼爾不諱言指出他的不滿，大家均猜測到底誰是他口中的「意有所指」，惟他沒有明言。

奧尼爾再次公開批評湖人奪冠球員。（Getty Images）

10年來影響着湖人的畫面（按圖進入）：

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「我不會說任何名字，你們知道我說的是誰。你甚麼也沒有做，停止那些炫耀，發一張照片便停止吧。」奧尼爾點到即止，沒有揭開謎底，不過外媒一致推斷，對象應該是與奧尼爾有過節的侯活（Dwight Howard）或是麥基（JaVale McGee）。

侯活進入聯盟第16年頭，終於首嘗總冠軍滋味。（Lakers instagram）

奧尼爾與侯活這兩位於聯盟數一數二的中鋒，二人過去曾有過節，其中侯活於2008年全明星周末以超人造型拿下入樽賽冠軍，隨後被媒體冠以「超人」的外號。惟媒體這一叫，卻惹來奧尼爾不爽。奧尼爾曾自稱為「超人」，身上更有超人紋身，他固然不滿除他以外還有一位後輩被冠以這稱號。

侯活於2008年的入樽賽中搶盡風頭。（Getty Images）

二人就此結下樑子，奧尼爾不乏冷嘲熱諷，侯活也不甘示弱。侯活曾有一次「邀請」奧尼爾來一場「吐槽比賽」，不過奧尼爾毫不客氣地回擊：「我只跟冠軍比較，你跟我都不是同一個層次，你是跟巴克利一樣的。」明顯諷刺侯活生涯未奪一冠。

奧尼爾與侯活過去曾經有過節，二人隔空冷嘲熱諷。（Getty Images）

侯活苦候多年，終於回到湖人來一個「救贖」之旅，亦如願拿下生涯的第一個總冠軍。侯活在奪冠後無比興奮，捧起獎盃的仔即時直播分享他的心情，更多次發文：「16年了，就是為了這一刻，所有都值得了。」侯活的「洗板」行徑，加上過往與奧尼爾恩怨，大家猜測是批評侯活也是不無道理。

侯活在instagram上感性發言。（侯活instagram）

也有部分網民認為奧尼爾是在諷刺麥基，畢竟二人曾經彼此指責。事緣奧尼爾《Shaqtin'A Fool》節目笑盡聯盟球星「蝦碌」，當中仍效力勇士的麥基長期成為榜上客。麥基於2017年不甘屢遭放大失誤被恥笑，在twitter與奧尼爾展開罵戰，就連麥基媽媽認為奧尼爾網絡欺凌兒子。單從曾經這份過節，麥基也許是奧尼爾口中形容的那一位。

奧尼爾過去常常在節目上取笑麥基，引起當時麥基勇士隊友及教練的不滿、連麥基媽媽亦有發聲指責奧尼爾的舉動。（Getty Images）

除了以上二人，湖人還有一位球員奪冠後異常興奮，就是率先衝上前接下總冠軍獎盃的JR史密夫（J.R. Smith）。JR史密夫復賽之前被湖人簽下補強之用，他在季後賽少有出場機會。不過，從他與奧尼爾似乎沒有過節，口中批評之人應該不是他。

JR史密夫在湖人奪冠後，在頒獎一刻出現搞笑畫面。（路透社）

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無論如何，球隊奪冠是開心事，籃球也是團隊合作的運動，「贏，一齊贏；輸，一齊輸」，還望奧尼爾看開一點吧……

【同場加映，JR史密夫搶鏡實錄】（按圖放大）

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同場加映，NBA歷來名字，最多人叫原來是.....（按圖睇榜）

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【轉任教練的NBA名將】（按圖放大）：