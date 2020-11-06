NBA星二代｜奧尼爾神基因遺傳　14歲女輕鬆入樽　女版內線霸王

「星二代」一出世就注定不一樣，受名人父母影響他們年紀輕輕已活在大眾注目中，「贏在起跑線」也要付出代價。奧尼爾的兒女如是，一舉一動受外界關注，除了二子Shareef早前施心臟手術，近期外界亦對「巨無霸」的小女兒Mearah感興趣。 這名14歲女生受盡爸爸基因真傳，1.93米高的優勢早就統治了中學賽的內線，今年頭一段與哥哥練習的片段更令籃球界傳來陣陣譁然。

在NBA球星情史內，奧尼爾的婚姻生活並未算美滿，與前妻Shaunie Nelson婚後生活僅持續7年就畫上句號，二人育有兩子兩女。連同Shaunie與前夫的兒子及奧尼爾前女友所生的女兒，該湖人名宿一共有6名子女。

奧尼爾一共有6名子女，Myles為前妻Shaunie與前夫所生，其餘則與奧尼爾所育；另男方與前女友亦有一名女兒。（網上圖片）

縱使成為「好丈夫」仍需要努力，奧尼爾對兒女們愛護有加，大大小小的場合亦能看到一家大細出現，據知這名巨人爸爸更要求他們必然要出席兄弟姊妹的球賽以作支持。

奧尼爾5名親生兒女均有參與籃球運動，當中哥哥Shareef及細女Mearah盡得老爹的優良傳統。

奧尼爾喜愛大大小小的場合，一家大細也到齊。（網上圖片）

2.08米高的Shareef在高校籃球聯賽已嶄露頭角，外界預期他將在大學聯賽大放異彩，可惜季前體檢驗出嚴重心臟問題，須動手術治理，缺席賽場1年。事實Shareef進攻板斧比爸爸的多，雖未有壓倒性的內線身形優勢，但擁有極佳的運動能力，更能在三分線外發炮，運球急停投籃也勝任。

猜猜他們的爸爸是誰？

奧尼爾（左）與謝里夫（右）時有出席公開場合，兩父子老友鬼鬼。謝里夫得知健康問題，立即與奧尼爾商量。（Getty Images）

休養一年，Shareef已慢慢復出球場，經常與弟弟妹妹在家中練習，惟年頭的一段訓練片段中，細妹Mearah才是主角。影片中Mearah在三分線位置起動，並跑至顏色地帶後踏出三步起跳輕鬆入樽。此片一出，籃球界傳來陣陣譁然，不少人亦認為僅14歲的Mearah前途無可限量，若然付出比爸爸更大的努力，未來成就或能追越老爹。

NBA著名父子組合：

+ 11 + 11 + 11

僅14歲的Mearah已達1.93米高。（網上圖片）

在網上不少Mearah賽事剪輯片可見，1.93米高的她當然撐起球隊內線得分、防守重任，除了背籃步法穩健，封阻亦是看家本領，一切有如奧尼爾複製品。她更有着三分、突破上籃的進攻板斧，若然能在速度、敏捷度上加強，她絕對有力成為「女版KD」。值得一提的是，Mearah與已故高比拜仁二女GiGi同年同月同日生，不少人亦唏噓着如若沒有直升機失事，「OK組合」定將再次連線。

Mearah精彩球王片：

Mearah在三分線位置起動，然後跳輕鬆入樽。（影片截圖）

事實奧尼爾亦積極參與兒女的籃球生涯，除了在賽事到場支持，他更會化身魔鬼教練，與他們1對1練習。在一條關於Shareef的紀錄片中，奧尼爾惡罵兒女上籃動作華而不實，並下令如若再重複犯錯，他們將要跑圈受罰。

奧尼爾與高比拜仁有如家人，Shareef上載回憶照片以紀念已故「叔叔」。（Instagram）

當時的Shareef尚是高中二年級生，他坦言爸爸的嚴格是必須的：「等我上了高三，我爸可能會對我更狠，等我上了大學，他還會更惡，或許我到了NBA後會更嚴厲，我的每一年會愈來愈難過。」

的確，作為NBA名人堂的傳奇，奧尼爾亦只想透過身教讓兒女明白，一切榮譽非僥倖，亦沒有捷徑。