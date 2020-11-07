【NBA】提早開季休賽期「大縮水」　占士一個回應盡顯無奈

經歷了漫長一季後，2019/20賽季終於在上月完結。惟上個賽季結束不久，新一個球季即將於美國時間12月22日開打，讓剛剛才戰畢總決賽的湖人和熱火正臨一個「大縮水」的休賽期。從過往大約4個月休賽期，縮至現在71天，即使是鐵人如勒邦占士（LeBron James）也認為休息不足，他更以掩面emoji表達心情，非常無奈。

由於今年全球因新冠肺炎疫情影響，NBA賽事於3月時一度停擺近5個月，直至7月下旬才於奧蘭多迪士尼園區內，以「隔離泡泡」方式復賽，並於上月中正式完結賽季。

湖人上月在奧蘭多捧起闊別10年的總冠軍。（Getty Images）

過往NBA賽季大約於10月下旬正式上演，惟今年情況有別，賽季於10月中才完結。（Getty Images）

根據過往慣例，NBA常規賽大多於5月下旬結束，總決賽至約6月中告終，隨後就是球員休息時間以及各球隊出戰夏季聯賽、訓練營、NBA選秀以及季前熱身賽，並於10月下旬開打。從完季到新一季大約4個月休賽期，惟今季曾經停擺，導致未能如常於10月開季。

東京奧運本來於今個夏天舉行，惟因為新冠肺炎肆虐全球，暫時延至明年上演。（Getty Images）

最近聯盟決定於12月22日開季，並將82場常規賽縮至72場，希望球季能於明年7月前結束，讓球員能夠如常出戰東京奧運。雖然球員工會已經投票表決同意，惟在此之前，湖人球星占士明顯傾向明年1月開季，希望球隊上下能有足夠休息及調整。無奈最後投票結果還是支持聯盟提議，相信占士對這個安排有微言。

占士的一個「掩面」emoji，實在是表達無奈之情的最佳之選。（instagram截圖）

快將36歲的占士仍然寶刀未老，拿下其生涯第4個總冠軍及FMVP的榮譽，惟大縮水的休賽期或令他未能好好調整及休養。（Getty Images）

占士保持青春的秘密（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

正當球員工會發表聲明宣布最終決定，占士亦在instagram限時動態上載一張比較各大聯盟休賽期圖片，並附上「掩面」emoji，表示他既無奈又不滿的心情。翻看紀錄，NBA上一次最短的休賽期為127天，惟今季的71天「刷新」了北美四大職業體育聯盟最短休賽期紀錄。如此「大縮水」的休賽期，對於將在12月尾滿36歲的占士也是一種挑戰，休息僅兩個多月又要踏上漫長的衛冕之路。

球員工會昨天發表聲明，表示已投票同意於12月22日展開新賽季。（Twitter截圖）

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