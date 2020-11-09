【NBA】快艇求優質品　密謀大手交易　阻止湖人衛冕由控衛開始

若要選出去季NBA最失望隊伍，快艇當選也許亦「合乎國情」。星級陣容，最遠亦只能去到西岸4強，不少球迷矛頭直指已離隊的教練李華士（Doc Rivers）。不過實話實說，快艇球員在季後賽亦湧現大量問題，來季要阻止勒邦占士的湖人衛冕，在補強方面必然不容有失。 近日就傳出快艇對聯盟中一名冠軍控球後衛產生興趣，並準備以4人加兩選秀權大手交易換購。

一支擁有豪華雙星的奪冠大熱，最終在領先場數3：1下遭15分之差尷尬出局，50年均無緣西岸決賽。球迷隨即問責，教練李華士成為首個代罪羔羊，他最後亦辭任收場。易帥塵埃落定，而陣容上的補強，快艇亦在休賽期開始展開。

擁有尼納特及保羅佐治，快艇去季最終在領先場數3：1下遭15分之差尷尬出局。（Getty Images）

根據美國名記者史密斯指，隊內王牌尼納特（Kawhi Leonard）曾向管理層要求補充一名有實力的控球後衛，而目標球員包括基斯保羅（Chris Paul）、賀里迪（Jrue Holiday）。惟近日美國媒體《bleacherreport》透露，快艇對速龍主力洛利（Kyle Lowry）產生巨大興趣，並願意大手筆以祖巴茨（Ivica Zubac）、比華利（Patrick Beverley）、沙密（Landry Shamet）、威廉士（Louis Williams ）及2022、2023年次輪選秀權換入洛利及洛文鮑維（Norman Powell）。

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洛利去季場均19.7分、7.7助攻、4.8籃板及1.4抄截。（Getty Images）

的確，洛利是一個不錯選擇。這名控衛去季場均19.7分、7.7助攻、4.8籃板及1.4抄截，縱然已是34歲老將，但投籃命中率仍能保持41.7%。當然快艇希望得到洛利的重要原因，是他能加強與尼納特的配合，而就二人於速龍的合作來看，默契絕不是問題。

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