【籃球熱話】馬刺雙雄聚頭再合作　真路比利：我找到個好隊友

馬刺「GDP」之中的真路比利（Manu Ginobili）及鄧肯（Tim Duncan）最近有新動向，雙子重拾過去球場合作的默契，在一場50公里的公路單車旅程互相扶持。真路比利顯然非常滿意鄧肯這位隊友，更大讚對方經過長途旅程後仍然非常輕鬆。

「GDP」三巨頭曾為馬刺4度登上總冠軍的巔峰，三子關係於場內、場外亦相當密切，退役後仍然不時相見，盡現多年的兄弟情。

馬刺「GDP」三巨頭鄧肯、真路比利、柏加（Tony Parker）為球隊立下不少汗馬功勞。（Getty Images）

「三巨頭」之一的真路比利於2018年退役之後，一直生活多姿多彩，盡情享受人生。網球、潛水、乒乓球樣樣試，喜歡大自然、戶外活動的真路比利更多次與兒子們上山下海。最近他迷上了單車，除了陪伴兒子踩車享受天倫樂外，似乎發現長途公路單車的樂趣，更拉着好隊友鄧肯一同踏上旅程。

從籃球場到公路單車，真路比利（左）與鄧肯還是合作無間。（真路比利instagram）

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真路比利早前與鄧肯第一次完成20英里（約32公里）的旅程，他對這位隊友讚不絕口：「我找到一位好隊友，陪我完成首次20英里的單車之旅。我完全筋疲力盡，可是他表現很輕鬆，鄧肯依然是一頭怪物。」二人後來再挑戰自己，踩完一程50公里，這對好兄弟更期待之後再下一城，嘗試60公里的挑戰。

真路比利表示自己已筋疲力盡，惟鄧肯還是感覺輕鬆如無物。（真路比利instagram）

二人在球場上的好默契，放到公路單車上一樣無敵。人生最難得是找到一位願意跟你一起瘋狂的好朋友，真路比利似乎已經找到了。

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