韓國火辣版Stephy　打波滑水射箭樣樣得　升級運動女神

韓國火辣女神姜素妍（Kang So Yeon）出名身材一副玲瓏曲線，臉蛋的美貌亦為她吸來不少粉絲。然而32歲的她仍能保持魔鬼身材，靠的仍是一法則：不斷運動。 她選擇的運動種類，更是非常多樣。

姜素妍，32歲，藝名姜妍，為韓國前三男一女混聲團體「We」女主音，逐漸淡出音樂界後，她卻轉攻運動界。

姜素妍是戴歷路斯（Derrick Rose）的粉絲，在不少公開場合亦會穿着公牛1號球衣視人。(Instagram)

「十項全能」姜素妍 側面超似Stephy！！！（按圖放大）

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最愛籃球的她不時跟隊打波，那踏前微勾腳的射球動作雖則不標準也難看，但不少男生亦覺可愛。值得一提，姜素妍是戴歷路斯（Derrick Rose）的粉絲，在不少公開場合亦會穿t著公牛1號球衣視人。同時有拳擊經驗的她經常參加國內業餘拳賽，這讓她速速變成運動界紅人，知名度更比在娛樂圈好。

又一件戴歷路斯公牛1號球衣。(Instagram)

不少男生認為這射籃動作很可愛。(Instagram)

玲瓏浮凸的身材，腹肌亦掛一排「朱古力」，加上如Stephy鄧麗欣的美貌及小麥膚色，不少女生向她表下無限傾慕。

運動以外的姜素妍：

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練出此夢幻身材，相對要付出的汗水必然多。(Instagram)

不過練出此夢幻身材，相對要付出的汗水必然多，熱愛運動的姜素妍除了頻頻健身和瑜伽，在其Youtube頻道《강소연tv》上亦能見她入水能游出水能跳，乒乓、高爾夫球、跳舞、衝浪、射箭、攀石、劍擊、騎馬、跆拳道......總之只要是運動，她亦不抗拒。

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姜素妍胞弟姜東延，是韓國職棒斗山熊投手，因此她出道時期也曾擔當啦啦隊，成為歌手後更有作開球嘉賓。甜美笑容配上魔鬼身材，再配上一技之長，俘虜男生有何難度。若然一技之長變「十項全能」，男士又能否招架？