籃球熱話｜內地男生打波跌倒拒開刀治理　證實「蛋蛋」扭轉540度

Jumper
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說到運動場上的男人最痛，莫過於重要部位的受創。

內地就有一名男生和同學打籃球時不慎跌倒，即時感到下體陣陣作痛，惟疼痛減弱後並沒有接受手術治理，結果翌日再檢查時卻迎來一個比受傷當下更痛的壞消息。

籃球場上碰碰撞撞在所難免，身體接觸、倒地飛撲更是「家常便飯」。無事由自可，有起事來流血、拗柴、骨折、腦震盪等受傷接踵而來；不過以下的傷患，較為罕有。

深圳一名12歲男生和同學打籃球之際，不慎摔了一跤，證實左睾丸扭轉了540度。（Getty Images）

據《深廣電第一現場》報道，深圳一名12歲男生和同學打籃球之際，不慎摔了一跤，當時男生下體感覺痛楚，隨即在父母陪同下到院檢查。惟稍等一會，男生下體的疼痛減弱，故此父母也認為毋須急緊「開刀」，三人回家休息。

【慎入】體壇恐怖受傷！！！！！

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誰料到隔天醒來，男生下體痛楚加劇，並再次趕到醫院檢查。醫生證實男生的左睾丸扭轉了540度，並已發黑兼壞死，只能把它切除。睾丸扭轉，聽起來匪夷所思亦難以形象化，惟報道內醫生說明此狀況為精索「打結」，受傷後一旦錯過黃金治療的6小時，睾丸的壞死、切除率就會大大提升。

醫生證實男生的左睾丸扭轉了540度，並已發黑兼壞死，只能把它切除。（影片截圖）

不幸中的大幸是，該男生日後仍能憑「一蛋」過活，醫生亦考慮到右睾丸將來扭轉的風險，結果為它施固定手術。

盤點籃球場上的真正鬥士：

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