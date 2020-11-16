籃球熱話｜Ball老三推出個人品牌　一件白T一對襪　售價絕不平民

在籃球界裏，往往提起「Ball（波爾）」這個姓，「自信」味道隨即冒出。爸爸大波爾向來對3個兒子有讚無彈，惟有時候感覺較「賣花讚花香」，3個小波爾名大於實。 然而「細細佬」拉美路波爾（Lamelo Ball）即將選秀，未登陸NBA，已很懂為自己製造新聞。他宣布成立個人品牌「LaFrance」，推出裝備的價錢也絕不親民。

Ball氏一家有如籃壇Kardashians，孩子們未入NBA，一舉一動已備受矚目，不過着眼點非什麼異於常人的球技，反之是源源不絕的場外花邊。

拉美路波爾（Lamelo Ball）即將選秀，在NBA前程斷定前他宣布成立個人品牌「LaFrance」（Getty Images）

邊年選秀最屈機？

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「細細佬」拉美路波爾的自我包裝技巧亦受盡老爹真傳，昨日宣布成立自己的服裝品牌，並採用其中間名的「LaFrance」為名字。值得一提是，老爹當年也發行過自己的球鞋品牌「BBB」，拉美路今次不但沒有「幫襯」更反攻爸爸，難道這是「Ball家」的行銷手段？惟粗略一看該品牌的產品，價格並不便宜，推出的8種產品中兩種T恤均售70美元（約550港元），一雙襪子更要20美元。

售價70美元。（網上圖片）

售價20美元。（網上圖片）

2020年NBA選秀會將在美國時間11月18日舉行，拉美路波爾在模擬選秀中，被視作前三球員，大家對這名控球後衛因而寄予厚望，老波爾接受採訪時更表示，希望拉美路能獲活塞或紐約人選中。

「Ball」家一向受外界注目，其中原因是老波爾的敢言作風。（Getty Images）

身為「Ball家」細佬，綽號Melo的拉美路高中時期曾以單場93分的誇張表現獲注目，再加上哥哥朗素波爾及爸爸的加持，拉美路一直頻頻亮相各大媒體。憑1.98米身高，拉美路上季在澳洲聯賽打滾，效力伊拉瓦拉老鷹的他12場賽中場均17分、7.5個籃板、6.8次助攻，順利當選年度最佳新秀。