【NBA】勇士主將再一次受到命運捉弄　傷癒復出K湯臣又出事

新賽季將於12月23日開打，各支球隊最近都興極備戰新賽季，當然少不了傷癒復出的勇士「浪花兄弟」史堤芬居里（Stephen Curry）及K湯臣（Kaly Thompson）。 原本預計全員滿血歸來的勇士在新季能有好表現，遺憾又傳出K湯臣在訓練時右腳受傷，實在無奈。

勇士去季面對傷兵滿營的劣勢，先是K湯臣於2019年總決賽Game 6受傷，忍痛完成罰球後再沒回到場內，最後診斷為左膝前十字韌帶撕裂。完成膝蓋韌帶修復手術後，K湯臣的復原時間漫長，直至今年初確定缺席餘下賽季。

K湯臣2019年總決賽Game 6勇戰受傷，賽後證實左腳前十字韌帶斷裂。（路透社）

在K湯臣缺陣下，居里自然成為陣中的進攻重心。無奈天意弄人，居里於去年10月比賽期間，被太陽中鋒拜尼斯（Ayron Baynes）壓斷左手，先後接受兩次手術，養傷至今年3月才復出。

主力先後受創下，球隊成績大不如前，以15勝50負戰績於西岸墊底，無緣參與奧蘭多迪士園區內復賽。

居里骨折一刻面露痛苦。（美聯社）

居里即使左手仍在包紮時，仍不時到場支持隊友們。（Getty Images）

籃球場上的可怕傷患：（慎入）

+ 7 + 7 + 7

經歷了一個漫長休賽期，勇士即將迎來下個月開打的新賽季，尤其是兩大主將傷癒復出，球隊與球迷也甚為期待。可惜，傷患詛咒再一次降臨勇士，外媒報道K湯臣今天在南加州訓練時，不慎傷及右小腿，據悉他離開訓練場館時，明顯看出右小腿沒法承受重量。

如此的情況令勇士非常擔憂，經過初步評估後，有消息指可能傷及阿基里斯跟腱，惟一切仍待接受磁力共振才確定傷勢。

K湯臣早前上載健身照，表示非常期待回歸，豈料天意再次弄人。（instagram截圖）

K湯臣好不容易走出傷患，又再次跌入深淵，一眾NBA球星也紛紛慰問。至於今屆被勇士選中的新科榜眼占士韋斯文（James Wiseman）也關心前輩的傷勢：「為我的隊友Klay祈禱，他一定會沒事的。其實一看到這則消息，我的心情瞬間有些低落，不過球隊會義無反顧支持他，他一定會順利康復。」

占士韋斯文（右）曾經參加居里的籃球訓練營。（instagram截圖）

群星慰問K湯臣（按圖放大）：

同場加映，盤點NBA真漢子（按圖放大）：