NBA｜雙子只能活一人？　傳火箭偏向揀夏登　奈何大鬍子有意拒約

當NBA開放交易之後，各隊組軍傳言四起，其中最具話題肯定是火箭兩大球星夏登（James Harden）與韋斯保克（Russell Westbrook）「力求出走」。近來，火箭內鬥不絕，球隊亦著手準備各項交易，傳出將以韋斯保克與巫師禾爾（John Wall）的交易。

火箭去季迎來「大三元機器」韋斯保克，與夏登組成攻力十足的兩大箭頭。這樣的組合令球迷非常期待，一度燃起爭冠的希望，遺憾球隊在季後賽次輪被湖人輕鬆以場數1：4淘汰。

火箭在休賽期之中，傳出陣中兩大球星韋斯保克與夏登不和傳聞。（Getty Images）

近期各支球隊交易與傳聞（按圖放大）：

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火箭在季後賽無緣再進一步，就連兩大球星也陸續傳出內鬥不和。根據ESPN主持人Stephen A. Smith早前透露，韋斯保克與夏登根本互相討厭：「他們都不再想和大家打球了，韋斯保克的態度很堅決，就是不想再和夏登打球了。」全因韋斯保克不想打更多的無球，亦不願由夏登一直掌控球權。韋斯保克想取回雷霆的感覺，以自己持球的方式打球。

有傳韋斯保克不滿夏登掌控過多球權。（Getty Images）

韋斯保克已經決心離隊，火箭亦成人之美，傳出球隊將以他及禾爾為籌碼，討論兩隊的交易的可行性。火箭此舉盡力嘗試說服夏登留隊，惟夏登拒絕火箭於現有合約再加上2年1.02億美元（約8億港元）的「天價肥約」。有消息指夏登希望轉投籃網，與杜蘭特（Kevin Durant）再續雷霆前緣。

夏登看來想於籃網重拾以往與杜蘭特合作的時光。（Getty Images）

有聯盟消息人士透露指出火箭不想送走夏登，可是假若還是留不住此子的話，球隊更希望將他送到東岸球隊。雖然各種傳聞仍然未經證實，不過一旦夏登離隊，同時代表火箭將進入重建時期，如果在來季繼續保持競爭力，火箭確實要「諗諗計」補強實力。

夏登來季將情歸何處呢？（Getty Images）

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