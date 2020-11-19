【NBA】選秀會尷尬一幕　第24籤牽涉3支球隊　派帽人員亂到爆粗

NBA選秀會2020今日圓滿結束，木狼手握狀元籤選中18歲後衛愛德華茲（Anthony Edwards），勇士亦選中榜眼韋斯文（James Wiseman）為球隊引入內線戰力。 史上首個視像選秀，氣氛份外新鮮，宣布場地由展覽廳變各人的客廳，此亦令畫面上出現林林總總的趣事。當中宣布RJ咸頓（RJ Hampton）第24位獲公鹿選中之際，更出現「關家姐」。

就新冠肺炎影響，原訂6月25日的NBA選秀會延遲146天才於今日舉行，而同樣因疫情關係，是次選秀則線上進行，為NBA史上首次。

由於選秀會網上進行因此今季卻沒有「全家福」；但有球迷別出心裁PS了一張。（網上圖片）

縱使NBA總裁施華（Adam Silver）仍在攝影棚內宣布，但一眾候選人卻在家中沙發等候發落。最終喬治亞大學的後衛愛德華茲成為今季狀元，並獲木狼選中，擁有榜眼權的勇士則選進受盡傳媒關注、7呎1吋的中鋒韋斯文；至於探花一位就由黃蜂選入「Ball家」三弟拉美路波爾（LaMelo Ball）。

邊年選秀最屈機？

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狀元愛德華茲更把已故媽媽及婆婆的畫像放在身旁。（網上圖片）

雖為視像選秀，但候選人們亦有盛裝對待，當中拉美路波爾一身黑色西裝配上自家logo「1號羽毛」金鏈及「閃閃生輝」皮鞋的裝束最為突出，嚴肅得來帶點「MK」，散出陣陣「Ball家」風格。

嚴肅得來帶點「MK」就是這樣。（網上圖片）

宣布場地由展覽廳變各人的客廳，令候選人在透不過氣的氣氛裏也感舒適，狀元愛德華茲更把已故媽媽及婆婆的畫像放在身旁，縱然畫面上有點滑稽，但內裏寄望至親見證的精神卻份外溫暖。

「關家姐」逐格睇：（按圖放大）

今季選秀最有趣一幕出現在首輪第24位。一直獲視為前15位大熱的RJ咸頓（RJ Hampton），結果遲遲亦未聽到自己名字，然而到了第24位宣布一刻，他不顯一點興奮；反之弟弟卻欣喜得即時把公鹿的帽遞給RJ咸頓。

不過，這支籤是早前賀里迪（Jrue Holiday）交易案中的籌碼，故此RJ咸頓實情是前往塘鵝。

RJ咸頓鬧劇實錄：

就在同一時間，工作人員看到弟弟手上的帽屬公鹿隨即爆粗「Fu*k No！」，另一名工作人員更把帽搶過來並如飛碟般掉走。「蝦碌」一幕進入全球觀眾眼簾，但最尷尬的是，總裁施華（Adam Silver）也在攝影棚內見證這場鬧劇。最後塘鵝再把此新秀交易走，RJ咸頓終在金塊落腳。