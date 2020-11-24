Red Bull Half Court｜2020年比賽夢碎　街頭三人籃球賽宣布取消

Jumper
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Red Bull Half Court3人籃球賽，今年卻因新冠肺炎疫情反覆緣故，未能如期於8月上演，期後更多次延期。

由於早前疫情突然反覆，今日大會宣布取消今年的3打3活動。

每年於夏天舉行的Red Bull Half Court3人籃球賽，今年卻因新冠肺炎疫情反覆緣故，未能如期上演，期後更多次延期。惟在上月疫情較為平穩下，賽會決定於今月尾開打。

去年由李祉均、王家怡、陳偉萍及卓婷組成的港女籃，在決賽不敵東道主加拿大，屈居亞軍。（鄭子峰攝）

隨着本港爆發第四波新冠肺炎疫情，今日（24日）亦新增80宗確診個案，賽會今日傍晚宣布今季「Red Bull Half Court 3人籃球賽」決定取消。

「因應本港公共衛生問題的最新發展，活動團隊在經過審慎的考慮後，最終決定宣布取消今年的活動。賽會表示是次的決定並不容易，畢竟團隊一直致力為本地球員打造更多美好的街頭籃球賽體驗，但見基於運動員的安全為首要考慮，希望公眾能夠理解在目前的狀態，賽會將無法為參加者帶來一個完滿的Red Bull Half Court 3人籃球賽。」

同場加映，出外打波注意事項！（按圖放大）：

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健身都要練得放心，注意以下事項（按圖放大）：

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