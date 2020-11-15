【本地籃球】一個原因令工商盃再未能復賽　一文看清屢次延期時序

2020年世界各地飽受新冠肺炎疫情影響，各行各業包括運動界也受打擊。大型至東京奧運會和NBA，小規模至各個國家地區的本地賽事，無不停擺或延期，香港本地籃球界亦然。

NBA曾因新冠肺炎疫情一度停擺近5個月，最後於7月下旬在奧蘭多迪士尼園區內以「隔離泡泡」閉門復賽。（Getty Images）

本地籃球亦因疫情之故，導致今年的銀牌賽、男、女子各組別賽事未能開季。（資料圖片／張倩儀攝）

香港疫情早前稍見緩和，籃總原決定下周一（16日）重啟多番延期的工商盃賽事。無奈近日疫情反覆，出現多個源頭不明個案，政府決定收緊防疫政策，包括室內運動須佩戴口罩。

籃總經過討論後，認為「戴口罩令運動員不斷吸入積聚於口罩內的二氧化碳，增加頭暈及調整口罩時分心導致受傷的風險」，故此決定延後舉行工商盃。

本地籃球賽事一波三折時序（按圖放大）：

其實這並非首次臨時叫停工商盃，賽事自去年12月開打，並於今年1月底因本港疫情嚴重而首次延期。這10個月期間，不乏因疫情緩和決定復賽，可是隨後還是遇上新一波疫情再次押後舉行。如今賽事又一次因疫情而延期，復賽之時仍然遙遙無期。

籃總聲明全文：

第41屆工商盃全港公開籃球賽延期通知

鑒於政府剛剛推出新的防疫指引，在室內運動場的人士要戴口罩。

由於進行籃球比賽時呼吸及吸氣量變大，呼氣時釋出二氧化碳，若戴口罩做運動，部份二氧化碳亦會積聚在口罩內，令人不斷吸入二氧化碳，頭暈的風險 增加。運動員亦有機會邊做運動邊調整口罩，好有可能因分心或反應不及而引致意外或受傷。

第41屆工商盃全港公開籃球賽設有不同的年齡組別，年紀最大的組別更是有 60歲或以上的參加 者參與。

基於以上原因，香港籃球總會決定把第41屆工商盃全港公開籃球賽延期舉行，有關比賽的最新消息，請留意本會網站，不便之處，敬請見諒。