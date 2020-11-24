【女生限定】保護胸部又貼身　嚴選籃球適用Sports Bra

女生打籃球除了衫、褲、鞋外，比男生再多一件必需品要入手，就是一件舒適又具保護性的運動內衣。 雖然主要是為保護胸部，但坊間的品牌、類別眾多，要選擇一款合適而又合「心水」的運動內衣也不容易。《Jumper》將會比較不同牌子而又適合打籃球時穿的運動內衣，找出性價比較高的選擇。

近年各品牌大推運動的女性市場，推出海量的女性向裝備，運動內衣就是其中主打的一項產品。平日挑選運動內衣時女生大多只會留意款式和顏色，但其實功能性也相當重要，因為在胸部在運動途中有不同程度的晃動。然而一般內衣的保護性和穩定度不足，容易傷及胸部皮膚和乳房內的韌帶組織，加上一般內衣的鋼圈更會磨擦到皮膚，舉手投腳容易移位，限制了運動時的動作，未能發揮自如。

比起內衣，現在的Sports Bra更像是能單穿的運動服裝。（洗菜Insatgram）

運動內衣分類應付不同需要

各品牌都主要將運動內衣分為三類：高強度、中強度和低強度支撐。低強度支撐的內衣通常肩帶會比較幼，只提供輕度支撐，適用於瑜伽、健身、日常穿著，雖然穩定度較低，但對身體的壓迫感也相當低，感覺會較自然舒適。中強度內衣則建議用作行山、網球、單車或是跳舞等，有一定的跳動但又未激烈得會讓胸部大幅度晃動的運動時穿著。最後高強度支撐就適合跑步、足球、籃球等有激烈跑動的運動，因為承托胸部的效果更好，也意味肩帶和下圍束帶會更寬。

即使是露出來也不會覺得尷尬。（洗菜Instagram）

籃球比賽中不少動作，雙手都要向不同方向和突然擺動，例如向上搶籃板、向前抄截等，因此運動內衣比一般內衣穩固，不會容易走位。

【高強度支撐設計款式：多為扣式/工字背】：（按圖放大）

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籃球雖然被劃分為高強度運動，但選擇運動內衣時可以因應個人喜好，如鬆緊和包覆度，能同時考慮中、高強度支撐的款式。在購買前應親自試穿上身感受，了解質料、縫線、襯墊厚薄、肩帶等是否會影響到打籃球時的動作和習慣。

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例如高強度的內衣雖有最強的支撐力，讓豐滿女生的胸部有更好的包覆，但同時也會更壓胸，材質會相對硬身，或會有明顯塑型罩杯凸顯自然曲線，加上價格偏高，未必合每個女生心意。中強度內衣，同樣有寬肩帶和下圍帶承托，但材質會比較柔軟，坊間打籃球的女生都會選用中強度內衣，價格更相宜。除此之外，運動內衣的設計已經能獨立穿著，即使場邊換衫，單穿也不會覺得尷尬，所以顏色和版型也是選擇的因素。

看圖比較消委會測試的15款Sports Bra：

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