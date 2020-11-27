The Last Dance｜佛心波神感恩節送暖　米高佐敦捐錢讓貧窮食飽飯

Jumper
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美國感恩節有如中國人過冬至，最重要一家團聚，吃一頓溫暖晚餐。惟對於社會上貧窮的一眾，感恩節也許是雪上加霜的節日。

有見及此，NBA傳奇米高佐敦決定把紀錄片《The Last Dance》收益捐出，以助更多人在此節日裏能感到溫暖。

米高佐敦紀錄片《The Last Dance》紅透全球，除了收視屢創紀錄，該片亦獲得影視獎項。

紀錄片《The Last Dance》紅透全球，並入圍艾美獎（Emmy Award）三項提名。（影片截圖）

米高佐敦決定把紀錄片額外收益的200萬美元全部捐贈給芝加哥和北卡州的食品銀行，好讓貧困一眾在感恩節一嚐飽飯。「由於新冠肺炎大流行，在難以想像的一年裏，更需停下來並心懷感恩」，米高佐敦這樣說着。

MJ生涯精彩回顧（按圖放大）：

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米高佐敦把紀錄片額外收益的200萬美元全部捐贈給芝加哥和北卡州的食品銀行。（Getty Images）

事實這名「波神」向來佛心，他2017年投入700萬美金成立首間Novant Health Michael Jordan 家庭診所，2019年開張後首一年就接收超過3500病者，今年初更改建為新冠肺炎的篩查站，進行超過1.3萬次病毒測試。值得一提的是，他在「黑人的命也是命」的運動中，也種族和社會正義組織捐款1億美元。

The Last Dance金句（按圖細看）：

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米高佐敦成立診所時都不忘向前線的醫護人員致謝。（NBA.com）

【過去20年 NBA最佳公民竟然有⋯⋯】（按圖放大）：

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