The Last Dance｜佛心波神感恩節送暖　米高佐敦捐錢讓貧窮食飽飯

美國感恩節有如中國人過冬至，最重要一家團聚，吃一頓溫暖晚餐。惟對於社會上貧窮的一眾，感恩節也許是雪上加霜的節日。

有見及此，NBA傳奇米高佐敦決定把紀錄片《The Last Dance》收益捐出，以助更多人在此節日裏能感到溫暖。