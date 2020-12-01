【籃球熱話】與朋友輕鬆同遊瑞典　字母哥興奮做回「普通人」

NBA球星走在街頭，不多不少有球迷認出或認錯的經驗，也少不免要求合照或簽名。不過「字母哥」艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）早前與朋友同遊瑞典，在這個異鄉國度，成名後的他首次被「無視」，這種感覺令他甚為興奮，「我終於可以自己想做的事情！」

在籃球風氣盛行的美國，身形高大健壯的NBA球星於私人時間外出，難免被球迷認出或要求合照。這樣的情況或許令球星們行程有所耽誤或受打擾，令他們出行時並不自在。

湖人球星占士（LeBron James）早前現身美式足球比賽，如果大家於路上遇到占士，大家會有甚麼反應？（Getty Images）

惟「字母哥」早前外出到異地旅遊，卻令他終於有種「做回自己」的感動。「字母哥」與Youtuber朋友Timmy Karter齊遊瑞典，並在首都斯德哥爾摩觀光，邊走邊吃的二人一時肚餓，光顧路邊攤販購買熱狗「醫肚」。

「字母哥」早前身在瑞典。（影片截圖）

狀甚輕鬆的「字母哥」更做出蜘蛛俠的手勢拍照。（影片截圖）

「字母哥」未被認出的搞笑反應：

一整天遊走於大街小巷，「字母哥」非常驚訝自己一直未被當地市民認出，他對此顯然感到興奮，甚至歡呼起來：「瑞典這裏沒有人認識我！我終於可以做回自己，做我想做的事情。」「字母哥」後來與朋友一同在漢堡店「開餐」，他不忘提醒大家要多多訂閱Timmy的頻道，給予更多的支持。

人在異地特別放鬆，「字母哥」與友人光顧當地漢堡店。（影片截圖）

「字母哥」大嘆漢堡：

鑑於全球新冠肺炎疫情關係，「字母哥」亦藉此片段做個榜樣，他在用餐完畢後立即戴回口罩：「大家記緊要佩戴口罩，像他們這般不戴口罩便有可能生病。」升任爸爸的「字母哥」，真的越來越表現成熟。

「字母哥」在旅行之餘，不忘提醒大家記緊要佩戴口罩，避免染疫。（影片截圖）

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