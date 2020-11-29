【NBA】尼特羅賓遜轉戰拳擊僅兩回合慘被KO　各大球星爆笑留言

NBA球員退役後有甚麼「細藝」？打快樂籃球、打高爾夫球、做教練、到處去看球⋯⋯即使可以做籃球以外的事，但大多都離不開運動。 36歲的尼特羅賓遜（Nate Robinson）就選擇了繼續挑戰自己，挑戰生命的「韌度」。

雖然尼特羅賓遜身高只有1.73米，但卻是NBA數上唯一能三度榮膺「NBA入樽王」的球員；生涯效力8支球隊，場均11分、2.3籃板和4.1助攻，可說是矮個子的學習對象。

離開籃球場後，羅賓遜轉戰拳擊，今日（29日）與美國網路紅人Jake Paul交鋒，兩個回合就慘被KO（擊倒）。

羅賓遜首回合比較主動出擊。（路透社)

這場比賽是兩大老拳王泰臣（Mike Tyson）和鍾斯（Roy Jones Jr.）表演賽的副賽，原定在美國時間9月12日舉行，但最終推遲到11月28日。

「Jake Paul，你最好做好準備，我想證明我是世界一流的運動員。」賽前，羅賓遜曾對Jake Paul 拋下狠話，但最後結果似乎不如他所願。開局，羅賓遜就主動出擊，但經驗較多的Jake靜待時機，首回合就兩度將羅賓遜擊倒台上。

第二合回Jake Paul主宰賽事。(路透社)

羅賓遜被KO。(路透社)

第二回合Jake更主動攻擊，羅賓遜在剩下1分55秒時，被對手一個右勾拳擊中倒地，但也重新站起來；30秒後，Jake再一個右勾拳直接將羅賓遜擊倒。

雖然這一場拳賽不堪入目，但羅賓遜可是相當認真的準備，每天很早起床就跑6-7英里（約9.7-11.3公里），直言：「這是我一生中從未做過的事，但我卻在36歲時這樣做，讓我感到充滿活力。」

每星期訓練6天，每天2課，除了晨跑還有體能力量教練和拳擊訓練師幫助他協助。同時，羅賓遜也有FaceTime請教拳王Floyd Mayweather，可算是做足準備。

羅賓遜經已36歲，但身形仍保持健碩，也希望能重回NBA賽場。（Getty Images)

但對手卻是年僅 23 歲的 Jake Paul，是一位有實戰經驗的YouTuber和業餘拳手，身高1.85米，身價1150萬美元，去年12月他就擊敗過同樣是YouTuber的AnEsonGib。

拳賽引起NBA球員的關注，紛紛在Twitter上轉發，除了有正面地表達支持和加油，還有更「賤咀」的留言，其中艾比迪就直接「Night Night」（晚安）兩字，看字就想像是到是搭配沒有表情的幽默。米曹（Donovan Mitchell）就將阿提斯（Ron Artest）拖下水：「我願意付費看阿提斯對戰Jake Paul。」

【NBA球員們的留言】： （按圖放大）

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對手是年低23歲的Jake Paul，除了是Youtuber，也是一位業餘拳手，最為人所知的卻是感情生活。(路透社)

NBA 6大最「打得」的惡漢（按圖放大）：