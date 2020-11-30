NBA｜柏加談馬刺當年情　曾被鄧肯看不起　也遭「波波」痛罵趕走

馬刺名宿鄧肯（Tim Duncan）向來給人印象沉寂寡言，場上「垃圾說話」少之又少，就算與對手肢體碰撞後反應也不會過份激烈。 惟好兄弟柏加（Tony Parker）在自傳卻爆出不少馬刺人物「底牌」性格，當中更指當年曾被鄧肯「白鴿眼」。

馬刺「GDP」真路比利、鄧肯、柏加（Tony Parker）為球隊立下不少汗馬功勞，4度登上總冠軍的巔峰，三巨頭可謂是馬刺的最佳組合。柏加最近日推出了自傳《Beyond All of My Dreams》，當中講述了個人生涯，和一些馬刺鮮為人知的瑣碎事，其中一章更記載了一代名宿鄧肯的另一面貌。

鄧肯、柏加場內、外亦相當密切，成為好兄弟。(Getty Images)

柏加書中重提2001年的NBA選秀，那時候他以首輪28位獲馬刺選中，並期待着可與馬刺雙塔合作。誰料到當時鄧肯並沒有「優待」新人，反之以冷嘲熱諷做見面禮，柏加指：「那時候向教練和鄧肯展示自己是重要的事，但鄧肯卻對我實力存疑，他曾說『為什麼我們要選歐洲的控衛？這樣我們永遠不會奪冠』。」

回顧柏加職業生涯（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

馬刺在「GDP」領軍係，4度登上總冠軍的巔峰 。(Getty Images)

結果柏加6度入選明星賽、4奪總冠軍，2007年更取下總決賽MVP，鄧肯當年一席話被全面推翻，二人場內、外亦相當密切，成為好兄弟。自傳中柏加亦憶述當年經常被教練普波域治（Gregg Popovich）痛罵，更試過如中學生一樣哭起來：「新秀年的我在練習結束後都在更衣室落淚，因為也普波域治不斷向我施壓，他把我推到極限，有時候很挫折且不禁自問，真的適合在他手下打球嗎？」

柏加2001年首輪28位獲馬刺選中，未幾就為自己打出名堂。(Getty Images)

「白頭佬」固之然惡，柏加直言當年能撐得過來亦得靠鄧肯的支持：「有次看影帶，教練不停責罵，在逼我反抗、回應，但我只看着他不說話，最後他還把我趕出去，這時是鄧肯出聲撐我，指出教練太過份了。」

真路比利的退休生活（按圖放大）：

+ 9 + 9 + 9