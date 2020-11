NBA｜柏加談馬刺當年情　曾被鄧肯看不起　也遭「波波」痛罵趕走

馬刺名宿鄧肯(Tim Duncan)向來給人印象沉寂寡言,場上「垃圾說話」少之又少,就算與對手肢體碰撞後反應也不會過份激烈。 惟好兄弟柏加(Tony Parker)在自傳卻爆出不少馬刺人物「底牌」性格,當中更指當年曾被鄧肯「白鴿眼」。

馬刺「GDP」真路比利、鄧肯、柏加(Tony Parker)為球隊立下不少汗馬功勞,4度登上總冠軍的巔峰,三巨頭可謂是馬刺的最佳組合。柏加最近日推出了自傳《Beyond All of My Dreams》,當中講述了個人生涯,和一些馬刺鮮為人知的瑣碎事,其中一章更記載了一代名宿鄧肯的另一面貌。

鄧肯、柏加場內、外亦相當密切,成為好兄弟。(Getty Images)

柏加書中重提2001年的NBA選秀,那時候他以首輪28位獲馬刺選中,並期待着可與馬刺雙塔合作。誰料到當時鄧肯並沒有「優待」新人,反之以冷嘲熱諷做見面禮,柏加指:「那時候向教練和鄧肯展示自己是重要的事,但鄧肯卻對我實力存疑,他曾說『為什麼我們要選歐洲的控衛?這樣我們永遠不會奪冠』。」

回顧柏加職業生涯(按圖放大)

馬刺在「GDP」領軍係,4度登上總冠軍的巔峰 。(Getty Images)

結果柏加6度入選明星賽、4奪總冠軍,2007年更取下總決賽MVP,鄧肯當年一席話被全面推翻,二人場內、外亦相當密切,成為好兄弟。自傳中柏加亦憶述當年經常被教練普波域治(Gregg Popovich)痛罵,更試過如中學生一樣哭起來:「新秀年的我在練習結束後都在更衣室落淚,因為也普波域治不斷向我施壓,他把我推到極限,有時候很挫折且不禁自問,真的適合在他手下打球嗎?」

柏加2001年首輪28位獲馬刺選中,未幾就為自己打出名堂。(Getty Images)

「白頭佬」固之然惡,柏加直言當年能撐得過來亦得靠鄧肯的支持:「有次看影帶,教練不停責罵,在逼我反抗、回應,但我只看着他不說話,最後他還把我趕出去,這時是鄧肯出聲撐我,指出教練太過份了。」

真路比利的退休生活(按圖放大):

