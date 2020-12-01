【籃球熱話】羅賓遜被KO事件引罵戰　拳王直斥NBA球員不夠兄弟

退役三屆NBA入樽王尼特羅賓遜（Nate Robinson）日前為泰臣（Mike Tyson）的表演賽出戰副賽，對上美國Youtuber Jake Paul，被對手以兩回合K.O.（擊倒）引起網上一陣嘲諷。 事件引來網上罵戰，其中包括拳王梅韋達（Floyd Mayweather）直斥NBA球員不團結、阿提斯（Ron Artest）「挑機」Jake Paul來一場1 On 1以及UFC（終極格鬥冠軍賽）明星Colby Covington公開挑釁勒邦占士（LeBron James）和NBA。

36歲，身高只有1.73米的尼特羅賓遜，在美國時間11月28日對上年僅 23 歲身高1.81米的Jake Paul。雖然羅賓遜在賽前自信滿滿，但是還是被兩回合內被KO，更是慘被打趴在地上。

羅賓遜被兩局KO的風波未平，引起更多「宣戰」說話。（Getty Images）

有網民發起「#Nate robinson Challenge」紛紛發布自己趴在地上的相片，更有不少NBA球員在社交平台上留言，當然文字有支持也又嘲笑。拳王梅韋達因而開腔送暖，直斥NBA球員們的不是：「我為你感到驕傲，我會永遠撐自己兄弟，不會在失勢時落井下石。要表達意見沒問題，但黑人運動員還是藝人，特別是NBA球員都不該嘲笑你。」

Colby Covington向占士宣戰。（Twitter截圖）

占士的身體是聯盟公認的強壯。（Getty Images）

說起身體對抗的話題，自然而然就會提起占士和阿提斯。賽後Jake Paul被問到會否想挑戰勒邦占士，他就馬上拒絕直言：「他的身體太強壯。」惟還是有人無懼「大帝」，就是曾「嘴炮」過占士的UFC拳手Colby Covington，他在Twitter上表示：「聽說尼特羅賓遜在史達普斯中心（Staples Center）擦去自己的職業生涯；我只需要一半時間（尼特羅賓遜兩局被KO）就是KO占士。每個人都知道NBA球員是星球上最弱、最受照顧的運動員。」

Colby Covington已經多次挑釁占士。（Getty Images）

阿提斯向Jake Paul提出籃球場的戰帖。（Twitter截圖）

但有網民表示占士也沒有叫Covington 1ON1, 哪為甚麼要叫一個非拳手的運動員上擂台？阿提斯就反其道而行，在Twitter跟Jake Paul「宣戰」，但戰地並不是擂台，卻是籃球場：「我看到你地拳擊場上挑戰球員們，那我地們籃球場上見吧，1On1。 」

Jake Paul雖然KO 羅賓遜，但直言自己不敢挑戰占士。（Getty Images）

【NBA球員們的留言】： （按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

NBA 6大最「打得」的惡漢（按圖放大）：