【NBA】勒邦占士提前續約湖人　簽兩年8500萬美元大合約或有玄機

湖人在交易市場表現非常活躍，頻頻引入新兵為來季衛冕注入火力，安東尼戴維斯（Anthony Davis）的大合同亦有待簽妥。 在球隊準備入訓練營備戰前，美國傳媒透露湖人與總決賽最有價值球員勒邦占士（LeBron James）續約至2023年。預料36歲的占士若不會提早退役，他大有機會與兒子Bronny在NBA同場作戰。

據《The Athletic》知名記者Shams Charania指，勒邦占士與湖人提前續約，雙方簽下兩年8500萬美元的超級大合同。

勒邦占士（LeBron James）續約至2023年。（Getty Images）

36歲的勒邦占士2018年與湖人簽約4年，1.54億美元合約中，2020/21季是球員選項。然而占士提前續約，預料他決意在未來兩年為湖人定下盛世局面。

這名老將去季場均25.3分、10.2助攻及7.8籃板，季後賽更以上佳表現的場均27.6分、10.8籃板和8.8助攻，帶領湖人奪下總冠軍，也為自己拿下第4座總決賽最有價值球員獎項。

勒邦占士帶領湖人奪得自2010年來首次總冠軍。（Mark J. Terrill/美聯社)

值得留意是，勒邦占士的續約亦意味生涯將延長，2023年長子Bronny將高中畢業，若屆時NBA與球員工會放寬高中生進入聯盟的規限，「占士父子」同場競技非不可能。

Bronny簡直是占士的翻版（按圖放大）：

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只要有時間，占士定必到場觀看Bronny的球賽，不欲錯過任何一個值得紀念的時刻。（美聯社）

同場加映，NBA著名父子組合：

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同場加映，猜猜他們的爸爸是誰？