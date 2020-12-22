【NBA】新賽季揭幕戰前先禮後兵　杜蘭特自言與勇士難捨難離

經歷72天的休賽期，NBA將於明早8時由勇士與籃網合演充滿話題的揭幕戰，這亦是杜蘭特（Kevin Durant）首次倒戈前東家。大戰在即，曾為勇士拿下2座總冠軍的杜蘭特剖白心跡，「在我心目中，自己永遠都是勇士一員。」

杜蘭特於2016年從雷霆轉投剛於西岸掘起的勇士，憑他的長人的身高，加上射手的射術，與居里（Stephen Curry）、K湯臣（Klay Thompson）掀起一陣小球陣容風氣。杜蘭特的加入亦助勇士繼2015年後，再於2017、18年再度高舉總冠軍，他亦兩度獲選為FMVP。

杜蘭特在勇士拿到生涯2枚冠軍指環及FMVP獎座。（Getty Images）

遺憾勇士於2019年總決賽中力爭「3連霸」失利，杜蘭特亦於Game 5勇戰導致右腳亞基里斯腱撕裂，他隨後轉後籃網仍缺席整個賽季。縱然如此，杜蘭特無悔為勇士付出一切，並以此為傲。

杜蘭特為勇士「3連霸」拼盡所有，可惜他於去年總決賽Game 5奮戰受傷。（Getty Images）

杜蘭特隨後診斷出為右腳亞基里斯跟撕裂，連同緊接的一個球季均同告報銷。（Getty Images）

休養一年後，杜蘭特披上籃網球衣滿血回歸，在季前熱身賽小試牛刀。新賽季即將開打，雖然杜蘭特已經另易其主，可是他對勇士還是有一份感情：「我很享受於灣區的時光，在我心目中，自己永遠都是勇士一員。我跟前隊友們一直有聯絡，不管我們穿起甚麼球衣，這個關係不會被打破。」杜蘭特透露不僅與居里、祖蒙特格連（Draymond Green）聯繫，伊古達拿（Andre Iguodala）、麥基（JaVale McGee）及其他隊友在他心底有着特別位置。

杜蘭特在手術後休養整整一季，並準備於今季與K艾榮(Kyrie Irving）於籃網聯手爭冠。（網上圖片）

即使身上的球衣已然不同，惟杜蘭特對於勇士還有一種特別的感情。（Getty Images）

不僅是杜蘭特在揭幕戰前感慨萬分，居里也對這位兄弟有一份特殊的感情，認為彼此合作的3年間激發起大家最好的表現：「看到他在那邊打球很特別，相信我們會寒暄一番，再上演一場激烈的對抗。」至於勇士主帥卡爾（Steve Kerr）認為傷癒復出的杜蘭特的表現無異於以往：「在他離隊一年後才正面對決，我更能用平常心看待。我也看了杜蘭特與塞爾特人的熱身賽的表現，沒看到傷患為他帶來任何影響。」

居里與杜蘭特關係不錯，他更於2018年總決賽奪冠一刻，激動擁抱對方。（Getty Images）

居里於去季也受傷患困擾，新賽季對他與杜蘭特而言也是一個新開始。（Getty Images）

2020/21新賽季將於明天早上8時開鑼，先上演籃網與勇士的話題之戰，11時則是湖人與的快艇的洛城打吡。

新賽季開鑼日即上演洛城打吡。（Getty Images）

同場加映，5位最值得奪冠的無冕現役球星（按圖放大）：