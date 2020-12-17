【NBA】火箭獨有「夏登統治」球隊文化　就連韋斯保克也受不住？

火箭在休賽期成為大家的話題與焦點，一方韋斯保克（Russell Westbook）要求離隊他投、夏登（James Harden）亦高呼「交易我」，令今年交易市場充滿「花生」。惟火箭似乎不想放走夏登，一直未有回應他的要求。事實上，管理層也看似很依賴，甚至縱容這名球星， 根據消息人士透露，夏登獲賦予陣客最後決策權，球隊以他的要求組軍，此舉引來他人不滿，無奈一直只是敢怒不敢言。

近來火箭交易新聞鬧得沸沸揚揚，先是韋斯保克求去，再來便是夏登要求出走，一度傳出他加盟籃網的意欲。最後，韋斯保克求仁得仁，如願離隊轉投巫師，球隊亦交易換來傷癒復出的禾爾（John Wall）。以為鬧劇因此落幕，原來這才是開始……

韋斯保克（右）與夏登曾經在雷霆合作過3年，交情不錯，他更於去季轉投火箭，可惜一年後卻要求離開。（Getty Images）

夏登早前缺席訓練營及個人訓練，事緣他參加Rapper Lil Baby的生日派對，大送十多萬的禮物，也現場大灑現金。夏登更被網友拍到在派對狂歡時沒有戴上口罩，因此為了遵守新冠肺炎防疫相關規範，夏登缺席了火箭的季前訓練營；所有參與訓練營的球員，都必須經過3次檢測陰性才獲准進入，故此夏登的缺席引起外界猜測是否離隊先兆。

夏登一向喜歡夜蒲，過往不時被拍到派對狂歡。（網上圖片）

夏登喜愛夜蒲，朋友生日派對派錢助慶：（按圖放大）

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夏登後來歸隊訓練以及於季前賽亮相，惟近日外媒報道大爆料，指出夏登擁有球隊陣容的最後決定權，球隊文化便是「事事以夏登為主」。自從夏登於2012年從雷霆加盟火箭後，表現當然越打越好，可是他身邊的球員卻貨如輪轉。

夏登進攻厲害，也是大三元數據的常客。（Getty Images）

夏登曾經與基斯保羅（Chris Paul）合作，後者為聯盟數一數二的控衛，可是一旦夏登失去球權後，便失去進攻的興趣，相信這亦是二人的矛盾之一。報道內亦提到，球隊曾經在2018/19賽季結束有意保留夏登與基斯保羅陣客，可是夏登卻要求一是為他安排韋斯保克加盟，要不然他便會提出交易請求。

基斯保羅與夏登曾經在火箭合作，可是球權問題為二人矛盾之。（Getty Images）

最後，溺愛夏登的管理層當然為他引入韋斯保克，無奈面對夏登種種的紀律散漫，韋斯保克似乎也不過眼。根據一名前火箭工作人員透露，每當球隊休假數天便知道其實是夏登不知到哪玩樂，「幾乎沒有什麼事情是準時的，飛機總是遲到，大巴也是如此。在復賽期間，大家準備研究比賽錄像時，先要等待夏登檢測新冠肺炎病毒後才開始，韋斯保克便忍不住大聲叫嚷：『快開始看錄影吧，即便沒有他，也開始吧。』」

夏登如願獲韋斯保克加盟火箭，可是他個人散漫的紀律卻令韋斯保克也看不過眼。（Getty Images）

從種種跡象來看，火箭一直給予，甚至縱容夏登種種行為，一名前助教表示：「大家都知道誰是老大，即使他到處狂歡，可是他回來仍能奉送一個50+的大三元，球隊也不說什麼。」對於夏登毫無紀律的問題，這班火箭前工作人員均歸究於球隊管理層：「我不怪夏登，要怪也怪火箭。那不是他的錯，他只是在做球隊允許他做的事情。如果你每晚都給孩子吃糖果，卻突然有一天不給他吃，那孩子肯定會鬧脾氣。火箭自己把球隊的統治權交給夏登，那他們必須承擔現在的後果。」

一名前助教透露，即使夏登於賽前狂歡，翌日上場還是可以打出成績，球隊也不好說話。（Getty Images）

火箭的球隊文化便是圍繞夏登而生，以他為主。（Getty Images）

如今，火箭面對的是自己過往種下的惡果，未來還會出現多少類似事情，還是雙方準備分道揚鑣，實在非常耐人尋味。

現在火箭仍然未願放開夏登，這種球隊文化還會持續多久？（Getty Images）

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