【籃球熱話】未成年不雅片流出　台灣混血新星3年前慘被盜錄

台灣新職籃P+聯盟（P. LEAGUE+）後天開鑼，昨晚卻有球隊被爆桃色風波。一段有關台新夢想家新星譚傑龍的不雅影片流出，其後球會證實該球員3年前遭受網路桃色視訊詐騙，並已報警求助。

據台灣傳媒報道，台新夢想家隊譚傑龍遭到情色詐騙，更被錄下不雅影片；禍不單行，影片在網路上流傳。

身高2.05米的譚傑龍，司職大前鋒，3年前遭受網路桃色視訊詐騙。（台新夢想家Facebook）

台新夢想家隨即發表聲明，指出譚傑龍3年前受性別暴力及網路桃色視訊詐騙，「遭有心人士惡意盜錄，日前他已至內政部警政署刑事警察局偵查第四大隊第二隊報案」。

現年20歲的譚傑龍是台灣、愛爾蘭混血兒，原名為Jonah Morrison的他在HBL泰山高中時代已是明星球員，2016年更曾到港出席表演賽。

現年20歲的譚傑龍2016年曾到港出席表演賽。（楊宇翹攝／資料圖片）

報道指出，鑑於事件發生在3年前，當時譚傑龍只有17歲，尚未成年，影片的製作及流出牽涉到「青少年兒童性防護法」。台新夢想家董事長張承中強調，此行為已觸及恐嚇罪：「引誘少年猥褻拍攝、持有並散佈影片、圖片，甚至恐嚇及恐嚇取財，此類行為都是很嚴重的刑事責任。」

【經常捲入桃色風波的體壇人物】（按圖進入）

+ 5 + 5 + 5

P. LEAGUE+ 執行長「黑人」陳建州昨亦嚴正聲明，譚傑龍是此事件的受害者，希望社會大眾不要散播影片。身高2.05米的譚傑龍，司職大前鋒，高中畢業後獲得加拿大英屬哥倫比亞大學籃球獎學金，展開外海生涯。奈何受疫情影響，現時他留在台灣打球並加盟台新夢想家，惜未開季就面臨負面消息。

【同場加映：細數NBA經典劈腿偷食男】（按圖進入）