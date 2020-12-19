【NBA】皮雅斯開金口讚揚宿敵占士　終於放下17年來恩怨？

塞爾特人名將皮雅斯（Paul Pierce）從占士新秀賽季開始，便不喜歡這位後輩，曾處處針對占士，甚至向後備席吐口水，導致二人恩怨不斷。不過，這17年的仇恨似乎有緩和的跡象，皮雅斯最近受訪時表示占士無疑是最佳控衛，難道這是示好的先兆嗎？

皮雅斯與占士的恩恩怨怨一直糾纏不清，這位綠軍名將對後輩也是毫不客氣，先是在2003年的季前熱身賽已經針鋒相對，甚至向占士身處的後備席吐口水，頗有挑釁及不尊重的成份。當然，占士也不是省油的燈，他曾經表示皮雅斯是他的一生宿敵，可是他已經年老，雙方隔空的唇槍舌劍也少不得。

在占士新秀時期，皮雅斯已經看他不順眼。（Getty Images）

皮雅斯與占士恩怨不斷（按圖放大）：

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不過，未知是否時日已久，皮雅斯似乎開始放下仇怨，竟然於早前接受訪問時，大開金口稱讚占士。「之前我選了當錫（Luka Doncic）為最佳控衛。」皮雅斯在訪問中提到最近的NBA新季預測投票結果，「不過我在想如果占士是最佳球員，並由他負責控球控衛的位置，為何他不是最佳的控衛呢？他的助攻數據於去季領先全聯盟，我忘了他只是順道兼顧控衛位置，顯然他就是最佳。」

皮雅斯竟然一反常態，表示占士若是控衛的話，必定是最佳。（ Getty Images）

占士於去季以684次助攻高踞榜首。（Getty Images）

此言出自皮雅斯親口述說，確實令人有點難以置信，畢竟二人關係直至皮雅斯於2017年退役時仍未緩和。無論如何，皮雅斯現在的態度似乎放軟，對彼此一直緊張的關係也是好事。

皮雅斯難得大讚占士，看來二人關係有望改善。（Getty Images）

NBA總經理來季預測投票結果（按圖放大）：

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同場加映，懷疑虛報身高的NBA球星：（按圖放大）